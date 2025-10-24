Axel Kicillof cerró la campaña de Fuerza Patria en San Martín: “El pueblo bonaerense va a volver a votar en defensa propia”

Durante el cierre de campaña de Fuerza Patria en San Martín, el gobernador Axel Kicillof criticó con dureza las políticas del presidente Javier Milei y aseguró que el pueblo bonaerense “va a volver a votar en defensa propia”. El acto reunió a referentes del espacio como Sergio Massa, Juan Grabois, Jorge Taiana y Verónica Magario, además de ministros, intendentes y dirigentes de toda la provincia.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves en el municipio de San Martín el cierre de campaña de Fuerza Patria, donde aseguró que “el pueblo bonaerense va a volver a votar en defensa propia”.

“Lo saben en Wall Street y el planeta entero: Milei decía que podía mantener el apoyo popular a pesar de hacer un ajuste despiadado y cruel, pero en la provincia de Buenos Aires quedó claro que hay un pueblo que defiende el trabajo, la industria, y que va a volver a votar en defensa propia”, expresó el mandatario durante el encuentro con sectores afectados por las políticas del Gobierno nacional.

Kicillof estuvo acompañado por los candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois; el excandidato a presidente Sergio Massa; la vicegobernadora Verónica Magario; y el intendente local Fernando Moreira. También participaron los candidatos Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h), Sebastián Galmarini, Fernanda Miño y Hugo Yasky.

El gobernador afirmó que “queríamos terminar esta campaña acompañando a muchos de los sectores que se vieron perjudicados por las políticas de un Presidente que estafó a todos los argentinos desde el primer día”.

Y agregó: “Milei no es el dueño del circo, sino el mascarón de proa de los poderes permanentes que volvieron para hacer el mismo ajuste de siempre: gobiernan para sacarles la plata del bolsillo a los más vulnerables y dárselas a las corporaciones”.

En otro tramo de su discurso, señaló: “Después de dos años impulsando este modelo de desindustrialización y quita de derechos, nos dicen que lo peor ya pasó: alcanza con visitar cualquiera de los municipios de la provincia para comprender que no hay ni un solo sector al que le esté yendo bien”.

Y concluyó: “Nuestra tarea es que no quede ni un solo jubilado, ni un solo estudiante, ni un solo empresario pyme o trabajador que este domingo vuelva a ser estafado por Milei”.

Para cerrar, Kicillof sostuvo: “Este 26 de octubre vamos a construir el ‘no’ más grande del mundo para decirle a Milei que en la provincia de Buenos Aires no hay lugar para la motosierra: acá queremos más Estado presente porque sin justicia social no hay futuro, no hay desarrollo y no hay país”.

Por su parte, Jorge Taiana destacó: “Estas elecciones son decisivas para que el pueblo argentino mantenga la independencia, la soberanía y la dignidad: el único objetivo del Gobierno nacional es el sometimiento de los sectores más vulnerables. Este domingo todos a votar: los candidatos de Fuerza Patria van a estar en el Congreso para pelear por las demandas sociales”.

A su turno, Jimena López remarcó que “cada una de las políticas que el Gobierno nacional desfinancia es porque quieren impedir el progreso de las clases trabajadoras. Es necesario ganar estas elecciones no solo para poner un freno, sino también para construir un programa de desarrollo a largo plazo”.

En tanto, Juan Grabois manifestó: “Lo que nos diferencia del Gobierno nacional no es sólo una cuestión ideológica, es de lo más visceral del ser humano: nosotros creemos en la dignidad de las personas, mientras ellos creen que la vida no vale nada. Este 26 de octubre vamos a demostrar que la justicia social no es un pecado como cree Milei, sino una obligación”.

Durante la jornada participaron representantes de los sectores universitario, industrial y pyme, trabajadores de la salud, la ciencia, la tecnología y la obra pública, además de estudiantes, jubilados y personas con discapacidad.

La vicegobernadora Verónica Magario subrayó: “No es posible seguir viviendo en una Argentina que a los primeros que ajusta es a los trabajadores y a los jubilados: el domingo tenemos que dejar en claro que el país tiene que cambiar de rumbo”.

Finalmente, el intendente Fernando Moreira sostuvo: “Nos enfrentamos a un modelo de una crueldad inusitada, que tiene como resultado el sufrimiento de nuestro pueblo: frente a eso, asumimos el compromiso de ponerle un límite al Presidente y de convertirnos en una alternativa que lleve la esperanza de construir un futuro mejor”.

Entre los presentes también estuvieron la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez, los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Augusto Costa, Martín Marinucci, Javier Rodríguez, Walter Correa, Andrés Larroque, Nicolás Kreplak, Javier Alonso, Estela Díaz, Silvina Batakis, el director general de Educación Alberto Sileoni, el presidente del Banco Provincia Juan Cuattromo, el titular de ARBA Cristian Girard, y los diputados Daniel Gollan y Victoria Tolosa Paz.

Además, asistieron los intendentes de Almirante Brown, Castelli, Mercedes, Pilar, General Las Heras, Navarro, Morón, Mar Chiquita, Coronel Suárez, Bolívar, Tapalqué, Suipacha, Ituzaingó, Marcos Paz, Exaltación de la Cruz, y los dirigentes Alberto Descalzo y Malena Galmarini.