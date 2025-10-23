Tini Stoessel explicó entre lágrimas por qué se suspendió su primer show en Tecnópolis

A horas del debut de FUTTTURA, Tini Stoessel confirmó la suspensión del show que iba a realizar este viernes 24 de octubre en Tecnópolis. La productora Ake Music informó que la función se reprogramó para el lunes 27, debido a las condiciones meteorológicas adversas. Las entradas siguen siendo válidas para la nueva fecha.

Tini Stoessel confirmó la suspensión de la primera fecha de su festival FUTTTURA, prevista para este viernes 24 de octubre en Tecnópolis, debido a las condiciones meteorológicas adversas. El espectáculo fue reprogramado para el lunes 27, según informó la productora Ake Music en un comunicado oficial.



“Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora”, comunicaron desde la organización.



El texto también aclaró que las entradas adquiridas para el viernes seguirán siendo válidas para el lunes 27, sin necesidad de cambios, y que quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero a través del correo oficial de la ticketera.

Minutos después del anuncio, Tini compartió un mensaje en sus redes sociales, donde expresó su tristeza por el imprevisto:



“Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para FUTTTURA, tener que informar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre por condiciones meteorológicas adversas me pone extremadamente triste.”



La artista agregó:



“Sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana. Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Lxs amo con toda mi vida.”



Poco después, Tini publicó un video en el que se mostró emocionada:



“Bueno… nada, que no saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Los amo y… nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho.”



Aunque muchos seguidores manifestaron empatía y apoyo, otros expresaron su malestar por el cambio de fecha a último momento, especialmente porque el pronóstico de lluvias se conocía desde hacía días. En la cuenta de Ake Music, los comentarios se multiplicaron:



“El domingo, por favor, Tini, somos muchos viajando desde distintas partes del mundo”, escribió una fan.

“Perfecto que cancelen por seguridad, pero es una falta de respeto hacerlo 24 horas antes, cuando hace días está el pronóstico del tiempo adverso. Además, lo pasan a un lunes”, señaló otro usuario.



Desde la producción no se emitió respuesta oficial a las críticas.

Cabe recordar que el domingo 26 de octubre se celebran las elecciones nacionales, lo que impidió usar esa fecha intermedia para el espectáculo.

El estreno de FUTTTURA marcaba el regreso de Tini Stoessel a los escenarios argentinos, con una puesta monumental: ocho funciones agotadas en Tecnópolis, una estética futurista y un repertorio que recorre todas las etapas de su carrera.

En los últimos días, la artista había compartido en redes adelantos del espectáculo y fragmentos de su nuevo single, “Down”. A pesar del traspié, los siete shows restantes —programados para el 25 y 31 de octubre, y el 1, 2, 7, 8 y 15 de noviembre— siguen confirmados y con localidades agotadas.