Accidente fatal en Panamericana: tres muertos tras un choque e incendio entre camiones y autos en Campana

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 73 de la Ruta Panamericana, cerca del Parque Industrial de Campana, y dejó tres víctimas fatales. El choque involucró dos camiones y dos autos, que se incendiaron tras la colisión. El tránsito permanece totalmente interrumpido en la zona.

Un trágico accidente ocurrido este jueves por la tarde sobre la Ruta Panamericana, a la altura del kilómetro 73, paralizó completamente el tránsito en ambos sentidos. El siniestro vial involucró a dos camiones y dos automóviles, y dejó como saldo al menos tres personas fallecidas y dos heridos trasladados al Hospital de Campana.


Según informaron fuentes oficiales, el incendio posterior al impacto consumió por completo a los vehículos, lo que complicó las tareas de rescate. Testigos indicaron que uno de los camiones se dirigía en sentido norte cuando perdió el control y embistió a un automóvil, generando una serie de choques en cadena que afectaron también a un segundo camión y otro vehículo particular.


Uno de los camiones transportaba bobinas metálicas, mientras que el otro llevaba zanahorias. Ambos quedaron totalmente incendiados. Las tres víctimas fatales murieron producto de las llamas generadas tras la colisión.


El siniestro se produjo en las inmediaciones del Parque Industrial de Campana, una zona donde circulan habitualmente vehículos de carga. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Campana, personal de Autopistas del Sol, policía bonaerense y servicios de emergencia, que debieron enfrentar una congestión de más de cinco kilómetros.




Tini Stoessel explicó entre lágrimas por qué se suspendió su primer show en Tecnópolis
San Isidro: la nueva fuerza especial realizó más de 200 operativos y 2.000 identificaciones en su primer mes
San Isidro inauguró una Escuela Municipal de Arqueros con una clínica de Marcelo Barovero
San Isidro despliega un importante operativo por el recital de Imagine Dragons en el Hipódromo
Los nuevos rituales del hogar digital
Elecciones legislativas 2025: quiénes compiten por las 35 bancas en provincia de Buenos Aires y cómo influye la Boleta Única de Papel
