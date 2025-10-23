San Isidro: la nueva fuerza especial realizó más de 200 operativos y 2.000 identificaciones en su primer mes

La Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), el nuevo cuerpo especial de la Patrulla Municipal de San Isidro, realizó en su primer mes de funcionamiento 204 operativos —entre dinámicos y estáticos— y 2.000 identificaciones de personas. Además, durante estos procedimientos se registraron 7 detenciones, dos de ellas con pedido de captura activo.
Creada en septiembre, la BOI está integrada por agentes especialmente capacitados para intervenir en situaciones de delitos complejos y trabajar de manera articulada con la Policía Bonaerense. Su función principal es reforzar la presencia en las calles, incrementar los controles y brindar apoyo inmediato a las fuerzas de seguridad.
Durante los operativos, los agentes verifican en tiempo real los datos de individuos y vehículos mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). En una de las acciones recientes, lograron detener a dos personas con pedido de captura en el barrio La Cava, en Beccar, tras una persecución.
Las tareas de la BOI se despliegan de manera aleatoria en accesos y egresos de barrios vulnerables, avenidas, calles principales y en los límites con San Fernando, Vicente López y San Martín, con el objetivo de prevenir el delito y reforzar el control territorial.
Desde el Municipio destacaron que la creación de esta fuerza forma parte de un modelo integral de seguridad, que combina prevención, patrullaje inmediato y colaboración con la Justicia. “El objetivo es claro: más presencia en las calles y mejores herramientas para proteger a los vecinos”, afirmaron fuentes municipales.
Actualmente, el sistema de seguridad de San Isidro cuenta con 134 móviles, 46 motos y más de 1.200 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, todas conectadas al Centro de Operaciones Municipal (COM), que funciona las 24 horas.