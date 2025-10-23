San Isidro despliega un importante operativo por el recital de Imagine Dragons en el Hipódromo

Este jueves 23, el Municipio de San Isidro implementará un amplio operativo de tránsito y seguridad en torno al recital de Imagine Dragons, que reunirá a más de 65.000 personas en el Hipódromo local. Habrá cortes de calles, controles y servicios especiales desde las 14 horas.

El Municipio de San Isidro desplegará este jueves 23 de octubre un amplio operativo de seguridad, tránsito y limpieza con motivo del recital de Imagine Dragons, que se realizará en el Hipódromo local y convocará a más de 65.000 personas.

Desde las 14:00 horas, el dispositivo incluirá 85 agentes y 14 móviles, además de policías adicionales y personal de la Patrulla Municipal, para asegurar el orden y el normal desarrollo del evento.

El Centro de Operaciones Municipal (COM) monitoreará en tiempo real la zona con cámaras de videovigilancia y lectoras de patentes. Por cualquier inconveniente o emergencia, los vecinos podrán comunicarse al 4512-3333.

Cortes de tránsito y controles

Desde las 14h se cerrarán las calles del barrio Ernesto de las Carreras, restringiendo el acceso vehicular desde Avenida Márquez. Habrá personal asignado para regular el cruce de peatones y el tránsito en Santa Fe y Márquez, así como en la rotonda de Márquez y Fleming.

También se garantizará la entrada y salida de ambulancias al Hospital Central, y se habilitará estacionamiento a 45 grados sobre Av. Márquez.

A partir de las 22h, comenzarán los cortes para facilitar la desconcentración del público en:



Rivadavia y Alem



R. S. Peña y Rivadavia



Diego Palma y Rolón



Obispo Terrero y Rolón



Además, durante la salida del público se cerrarán los pasos a nivel de Alem y Belgrano.

A las 23h, la calle Fleming, entre Universidad Nacional y Márquez, se cerrará para el estacionamiento de micros de espera. También habrá un vallado vehicular en el túnel de R. S. Peña, permitiendo el paso peatonal hacia la estación del Ferrocarril Mitre.

Durante la desconcentración se cortarán Av. Márquez y Centenario/Santa Fe, así como Márquez a la altura de Diego Carman. Se dispondrán cinco salidas peatonales sobre Márquez para evitar cruces con la circulación vehicular.

Control de estacionamiento y asistencia

El operativo también incluye controles para evitar estacionamiento indebido y doble fila. En caso de obstrucción de garajes, se podrá llamar al 147.

Limpieza y servicios especiales

El Municipio desplegará cuadrillas de Espacio Público que trabajarán durante y después del evento. Además, se colocarán contenedores adicionales de residuos y estará disponible la guardería municipal de bicicletas en Cosme Beccar 160, junto a la estación San Isidro.