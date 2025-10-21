San Fernando incorporó 8 nuevos móviles policiales y refuerza la seguridad con cámaras con inteligencia artificial

El Intendente Juan Andreotti supervisó la incorporación de 8 nuevos móviles Toyota Hilux y destacó la inversión municipal de 1.000 millones de pesos en cámaras con inteligencia artificial, fortaleciendo la seguridad y la respuesta ante delitos en San Fernando.

El Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, mantuvo una reunión de trabajo en el Comando de Patrulla del barrio Infico junto al Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Néstor Nazabal, y el Subsecretario de Fiscalización y Control Policial AMBA, Andrés Escudero, para supervisar la incorporación de 8 nuevos móviles Toyota Hilux al sistema de seguridad del distrito.

“Tuvimos una buena reunión de trabajo para brindar en conjunto más seguridad a todos los vecinos, para su tranquilidad y una mejor calidad de vida. Estos ocho nuevos móviles ya van a estar circulando por las calles de San Fernando”, expresó Andreotti tras el encuentro.

El Intendente destacó además que la incorporación de los móviles se suma a la inversión de 1.000 millones de pesos en nuevas cámaras con inteligencia artificial, que permiten una respuesta más rápida ante la detección de delitos y movimientos sospechosos.

Participaron también el Jefe Regional AMBA Norte I, Lucas Rodrigo Borge, y el Jefe Distrital, Ceferino Hernández, junto al Secretario de Protección Ciudadana del Municipio, Néstor Pisetta, y el Concejal y Secretario de Gobierno en uso de licencia, Ignacio Pérez.

Los 8 nuevos patrulleros se suman a la reciente modernización del Sistema de Monitoreo y Cámaras de Seguridad, que ahora cuenta con 1.660 cámaras, una cada 104 habitantes, el mayor promedio de la región. Esta infraestructura se complementa con Patrullas Municipales, Postas Policiales, Botones de Pánico, Tótems Inteligentes, Lectores de Patentes, además de la radicación de 2 Fiscalías descentralizadas y un Centro de Operaciones para coordinar la vigilancia y colaboración con la Provincia de Buenos Aires.

“Estos vehículos van a brindar más tranquilidad y calidad de vida a todos los vecinos, reforzando la seguridad y la presencia policial en cada barrio”, concluyó Andreotti, resaltando el esfuerzo conjunto entre el Municipio y la Provincia para garantizar un entorno más seguro para la comunidad de San Fernando.