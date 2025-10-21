San Isidro se llena de aroma a café: llega una nueva edición de Sabores con descuentos y música en vivo

El Municipio de San Isidro realizará una nueva edición de Sabores de San Isidro, el ciclo de promoción gastronómica que este año tendrá al café como protagonista.
La jornada se llevará a cabo este jueves 23 de octubre, con más de 70 locales gastronómicos que ofrecerán descuentos del 20% y distintas actividades especiales en todos los barrios del distrito. Además, habrá un encuentro central en la Plaza 9 de Julio de Martínez, en Larumbe y Necochea, con degustaciones, charlas y música en vivo.
El evento comenzará a las 17 horas con tres charlas abiertas al público: “El arte de preparar un buen café en casa”, a cargo de Eurocafe; “10 pasos para preparar el mejor café en casa”, por Flat&White; y “Barista en casa”, dictada por Indigo Coffee Roasters.
A las 18 horas, el periodista y sommelier de café Nicolás Artusi, reconocido por sus libros y su trabajo de divulgación, ofrecerá la charla “Una vuelta por el mundo del café”. Una hora más tarde, el cierre estará a cargo del músico Pato Lange, con un show en vivo.
“En esta edición, más allá de los descuentos, tendremos la posibilidad de encontrarnos en torno a un buen café y participar de una serie de actividades abiertas a la comunidad. Todo a partir del esfuerzo conjunto entre el municipio y los comercios locales que reciben a Sabores con un entusiasmo que celebramos”, expresó Javier Jaureguiberry, subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro.
Durante toda la jornada, de 9 a 18 horas, las cafeterías adheridas ofrecerán catas, degustaciones, charlas y propuestas temáticas. Habrá opciones para probar cafés fríos, saborizados y de cápsulas, actividades de after office con café helado, y una exposición sobre la historia del café.
Para conocer la lista completa de locales adheridos y las actividades programadas, los vecinos pueden ingresar a https://www.sanisidro.gob.ar/saborescafes
Sobre Sabores de San Isidro
Sabores de San Isidro es una iniciativa creada en 2024 por el Municipio de San Isidro para impulsar y promover los comercios gastronómicos locales, destacando la diversidad y calidad culinaria del distrito. A través del trabajo conjunto con los establecimientos del partido, busca fortalecer la identidad gastronómica local e invitar a vecinos y visitantes a disfrutar de experiencias únicas.