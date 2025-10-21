“Salvá Tu Piel”: Tigre realizó controles gratuitos de lunares para prevenir el cáncer de piel

El Municipio de Tigre, junto a La Roche-Posay, llevó adelante un operativo gratuito de control de lunares en el playón de la estación de trenes, con el fin de prevenir el cáncer de piel y promover la detección temprana de lesiones cutáneas.

El Municipio de Tigre, en conjunto con el equipo médico de La Roche-Posay, llevó adelante un operativo gratuito de control de lunares en el playón de la estación de trenes de Tigre centro, en el marco de la campaña nacional “Salvá Tu Piel”, que busca concientizar sobre la prevención del cáncer de piel.

Durante la jornada, profesionales de la salud local atendieron a los vecinos para chequear lunares, realizar diagnósticos orientativos y ofrecer consejos personalizados sobre el cuidado de la piel. También se entregaron folletos informativos y se brindaron charlas educativas sobre la importancia de realizar controles médicos periódicos.

“El objetivo es promover la detección temprana de lesiones cutáneas, una acción que puede salvar vidas”, destacaron desde el área de Salud del Municipio.

La actividad se desarrolló de manera abierta y gratuita, permitiendo que los vecinos de Tigre centro y localidades cercanas accedan a un servicio especializado sin turno previo.

Cada año, La Roche-Posay impulsa la campaña “Salvá Tu Piel” en distintos puntos del país, acompañada por equipos médicos locales, para fomentar el control preventivo de lunares y evitar casos de cáncer de piel mediante la detección temprana.

Desde el Municipio de Tigre remarcaron que este tipo de iniciativas forman parte de un trabajo integral en materia de salud pública y prevención comunitaria, que busca acercar servicios gratuitos y de calidad a todos los vecinos.