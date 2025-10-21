Avanzan las obras de gas natural en Benavídez con inversión del Municipio de Tigre

El intendente Julio Zamora recorrió las obras de gas natural que el Municipio de Tigre realiza en Benavídez, con una extensión de 1000 metros de red que mejorará la calidad de vida de más de 30 familias y comerciantes.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó los trabajos de gasificación que el Municipio lleva adelante en el barrio Ojo de Agua, en Benavídez, con fondos propios. El proyecto comprende 1000 metros de red de gas y se desarrolla en dos etapas, con el objetivo de beneficiar a más de 30 familias y comerciantes de la zona.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia de la obra: “El gas natural es un elemento esencial para la vida cotidiana de los vecinos. Dejar atrás la garrafa es uno de los objetivos que nos planteamos desde el Municipio de Tigre. Estamos recorriendo un total de 1000 metros de obras que se están realizando entre las calles 6 y 7, la arteria Chile y la Ruta 9”, expresó.

Las labores forman parte del plan municipal que busca mejorar los servicios básicos en los barrios y garantizar condiciones de vida más seguras y accesibles. Esta etapa contempla el tendido de cañerías principales y las conexiones domiciliarias que permitirán que más hogares accedan al suministro de gas natural.

El Municipio informó que estas obras se ejecutan con recursos locales, en el marco de su política de expansión de infraestructura pública en las distintas localidades de Tigre.