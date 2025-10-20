Tigre rescató un empate agónico ante Barracas Central en Victoria

En un partido con polémicas, expulsión y cuatro goles, Tigre y Barracas Central igualaron 2-2 por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Ignacio Russo y Sebastián Medina marcaron para el local, mientras que Jhonatan Candia y Gonzalo Morales lo hicieron para el Guapo.

Tigre y Barracas Central empataron 2-2 este lunes en un vibrante encuentro disputado en el estadio José Dellagiovanna, correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

Los goles del visitante fueron convertidos por Jhonatan Candia, a los 27 minutos del primer tiempo, y Gonzalo Morales, a los 39 del complemento. En tanto, para el conjunto local anotaron Ignacio Russo a los 38 y Sebastián Medina a los 48 minutos del segundo tiempo.

El Matador jugó gran parte del partido con diez hombres, tras la expulsión de Elías Cabrera a los 35 minutos de la primera etapa, tras la revisión del VAR.

Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa quedaron en la sexta posición del grupo con 18 puntos, al igual que Tigre, Belgrano y Racing, aunque con un partido pendiente ante Boca Juniors, postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Por su parte, el equipo de Diego Dabove rescató un punto valioso en la pelea por los puestos de playoffs y ahora deberá visitar a Belgrano de Córdoba el domingo 2 de noviembre, por la siguiente jornada del certamen.

Un partido con polémicas y emociones

La primera jugada polémica llegó a los 18 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro Jorge Baliño decidió no sancionar penal a favor de Tigre, tras una supuesta sujeción de Kevin Jappert sobre Ignacio Russo.

Poco después, Barracas abrió el marcador gracias a un cabezazo de Jhonatan Candia, que conectó un tiro de esquina ejecutado por Iván Tapia, venciendo al arquero Felipe Zenobio.

El panorama se complicó aún más para el local a los 35 minutos, cuando Elías Cabrera fue expulsado por una dura falta sobre el mediocampista rival.

A pesar de la inferioridad numérica, Tigre logró reaccionar en el complemento. A los 38 minutos, Ignacio Russo aprovechó un rebote tras un córner ejecutado por Diego Sosa para igualar el marcador. Sin embargo, un minuto más tarde, Gonzalo Morales volvió a poner en ventaja al “Guapo” con una definición precisa ante la salida del arquero.

El cierre fue electrizante: cuando el tiempo se agotaba, Sebastián Medina empujó un centro de Joaquín Laso y selló el 2-2 definitivo, para el delirio de los hinchas del Matador.

Síntesis del partido

Torneo Clausura 2025 – Fecha 13 – Zona A

Estadio: José Dellagiovanna

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Héctor Paletta

Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso; Federico Álvarez, Gonzalo Piñeiro, Julián López, Guillermo Soto; Elías Cabrera, Ignacio Russo, Braian Martínez.

DT: Diego Dabove.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios; Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc, Jhonatan Candia; Facundo Bruera.

DT: Rubén Darío Insúa.

Goles:



PT: 27m Jhonatan Candia (B).



ST: 38m Ignacio Russo (T), 39m Gonzalo Morales (B), 48m Sebastián Medina (T).



Cambios:



ST: al inicio Sebastián Medina por Ramón Arias (T); 10m Ignacio Tapia por Facundo Bruera (B); 20m Siro Rosane por Iván Tapia (B); 26m Alfio Oviedo por Braian Martínez (T) y Diego Sosa por Federico Álvarez (T); 39m Gonzalo Morales por Dardo Miloc (B); 45m Bruno Leyes por Ignacio Russo (T).



Incidencias: