Referentes de Fuerza Patria, Noya y Pereyra, recorren Vicente López para fortalecer la participación rumbo al 26 de septiembre

Los referentes de Fuerza Patria, Joaquín Noya y Érica Pereyra, recorren los barrios y centros comunitarios de Vicente López para dialogar con vecinos y vecinas sobre el proceso de votación y la importancia de participar en las elecciones del 26 de septiembre.

El funcionario provincial Joaquín Noya y la concejala de Fuerza Patria, Érica Pereyra, recorren distintos barrios y centros comunitarios de Vicente López con el objetivo de conversar con los vecinos y vecinas sobre las elecciones del 26 de septiembre, explicando en detalle cómo será el proceso de votación.

Durante las recorridas, ambos referentes destacaron la importancia de participar activamente, de defender los derechos conquistados y de seguir construyendo un país más justo, inclusivo y solidario.

Durante uno de los encuentros, Noya expresó: “Estamos caminando cada barrio de Vicente López porque creemos que la política se construye desde abajo, en diálogo con nuestra gente. El 26 de septiembre tenemos la oportunidad de frenar al gobierno de Milei y su crueldad al pueblo argentino, de reafirmar un proyecto que pone en el centro al trabajo, la solidaridad y la comunidad organizada”.

Por su parte, Érica Pereyra remarcó el compromiso que surge en cada encuentro barrial: “Cada charla en los centros comunitarios, en las mesas, en las plazas, nos demuestra que hay un pueblo consciente, con ganas de involucrarse. Este 26 no sólo votamos: defendemos lo que somos y el futuro que queremos. Hay que revalidar la victoria en la Provincia de Buenos Aires y demostrar que el pueblo no está dormido”.

Además de las recorridas, Noya y Pereyra impulsan capacitaciones abiertas en distintos puntos del distrito para que los vecinos y vecinas de Vicente López conozcan en detalle cómo será el procedimiento para votar el 26 de septiembre. En cada encuentro se explican los pasos del proceso electoral, cómo identificar correctamente la boleta y cómo garantizar que el voto sea válido.

Estas instancias de formación popular buscan empoderar al electorado, fortalecer la participación y asegurar que nadie se quede sin ejercer su derecho a decidir el futuro de todos y todas. Las actividades continuarán en los próximos días en distintos puntos del distrito, con el objetivo de garantizar que todos los vecinos y vecinas sepan cómo votar correctamente y fortalecer la organización popular en cada rincón de Vicente López.