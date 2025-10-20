Del Caño y Lezcano se reunieron con vecinos de Tres de Febrero que rechazan los negocios inmobiliarios

El candidato a diputado nacional Nicolás del Caño y la referente local Raquel Lezcano se reunieron con vecinas y vecinos de Villa Bosch, quienes denuncian el avance de negocios inmobiliarios impulsados por el intendente Diego Valenzuela y la privatización de espacios verdes. El encuentro contó con la participación de diversas organizaciones ambientales y sociales del distrito.

En la localidad de Villa Bosch, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, dialogó este sábado con vecinas y vecinos que se organizan para frenar el avance de los negocios inmobiliarios impulsados por el intendente Diego Valenzuela y la privatización de los bosques de eucaliptus. Del Caño estuvo acompañado por la referente local de la izquierda Raquel Lezcano.

Durante el encuentro, Del Caño expresó su apoyo a las comunidades locales: “Estamos a disposición de la lucha que vienen dando por los espacios verdes, por el territorio, para que no sigan avanzando estos negociados que el municipio ampara y promueve junto a empresas que pisotean los derechos ambientales y habitacionales de muchas personas.”

El dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) advirtió además sobre la falta de respuesta de los distintos niveles del Estado frente a estos conflictos:

“Hay muchos negocios que involucran a los propios gobiernos municipales, provinciales y nacionales; incluso a diputadas y diputados que tienen inmobiliarias. Por eso el silencio, y por eso no hacen nada en defensa del planteo de las vecinas y los vecinos.”

De cara a las elecciones del 26 de octubre, Del Caño llamó a fortalecer una alternativa política que represente las luchas sociales y ambientales en el Congreso.

“La izquierda ha sido protagonista de las peleas por los derechos ambientales, de las y los trabajadores, de los jubilados y de las universidades públicas. Tenemos una trayectoria que respalda lo que decimos en campaña. Somos la única fuerza política que no se arrodilla ante los poderosos, que no vota leyes a favor de Milei ni se ausenta para favorecerlo.”

Finalmente, remarcó: “Vamos a seguir defendiendo a todos los sectores del pueblo trabajador contra este gobierno ajustador y entreguista que pretende seguir pagando una deuda fraudulenta. Este 26 de octubre llenemos el Congreso de voces que defiendan lo común, no los negocios de unos pocos.”

El encuentro contó con la participación de organizaciones como “Coronado Alerta”, “Vecinos de Ciudad Jardín”, “Nativas en Santos Lugares”, “Reserva Alianza Verde”, además de la Asamblea de Caseros y Podestá, docentes jubilados, artistas y estudiantes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).