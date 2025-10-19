Organizaciones sindicales y políticas de Tigre participaron del acto de Fuerza Patria

Con una masiva participación de organizaciones sindicales, políticas y territoriales, Fuerza Patria realizó un acto en la Sociedad de Fomento “El Recreo” de Don Torcuato, donde dirigentes de FENAT, ATE y Unidad Popular llamaron a fortalecer el Movimiento Derecho al Futuro que impulsa el gobernador Axel Kicillof, de cara a los próximos desafíos electorales.

Bajo la consigna “Con la fuerza de las y los trabajadores”, se realizó en la Sociedad de Fomento “El Recreo” de Don Torcuato un acto de Fuerza Patria, que contó con la presencia masiva de trabajadores, militantes y referentes de organizaciones territoriales de Tigre.

El encuentro fue convocado por FENAT (Frente Nacional Territorial), UP (Unidad Popular) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), y reunió a una amplia representación del peronismo y del movimiento sindical de la región.

Militantes de Rincón de Milberg y Tigre Centro ingresaron al salón con banderas del MDF, FENAT, CTA Autónoma y Unidad Popular, acompañados por bombos y trompetas, generando un clima de entusiasmo y compromiso entre los presentes.

En la apertura, dieron la bienvenida Carlos Cepeda (dirigente de FENAT Tigre), Gastón Ayala (secretario general de ATE Tigre) y Luis Cancelo, concejal (M.C.) de Unidad Popular, quien agradeció la participación de las organizaciones sindicales, territoriales y políticas de la zona. Durante su intervención, Cancelo llamó a fortalecer el Movimiento Derecho al Futuro, liderado por el gobernador Axel Kicillof, y a propiciar la unidad más amplia para derrotar al Gobierno Nacional.

A continuación, se escuchó un mensaje grabado del candidato a diputado nacional Oscar “Colo” de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma bonaerense y vicepresidente de Unidad Popular nacional, quien convocó a “fortalecer la militancia para garantizar un triunfo contundente como el del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, a fin de derrotar la política de entrega, ajuste y saqueo del Gobierno Nacional”.

En su mensaje, de Isasi destacó la necesidad de “construir un proyecto político basado en la soberanía, la producción y el trabajo digno” y de consolidar “una unidad más amplia en torno a un proyecto liberador, que devuelva a la Argentina a un camino de justicia social hacia las elecciones presidenciales de 2027”.

Luego tomaron la palabra Claudio Arévalo (secretario general de ATE bonaerense), Fernando Coronel (senador provincial electo por Fuerza Patria), Fabián “Moncho” Alessandrini (secretario general de ATE Zona Norte), Leonor Cruz (secretaria de Género y Diversidad de la CTA Autónoma y dirigente de la FENAT), Vanina Rodríguez (vicepresidenta de Unidad Popular bonaerense) y el Dr. Hugo Amor (presidente de Unidad Popular de la Provincia de Buenos Aires).

Todos los oradores coincidieron en convocar a la militancia a redoblar esfuerzos para llenar las urnas en los comicios del 26 de octubre y fortalecer el Movimiento Derecho al Futuro durante los próximos dos años, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Durante el encuentro se destacó la incorporación de representantes de las y los trabajadores en la lista de candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria, reafirmando la decisión de participar activamente en la definición del proyecto político nacional y popular que defienda los derechos de trabajadores formales, informales, desocupados, jubilados y sectores postergados.

Entre los temas abordados también se mencionaron la deuda externa, la soberanía sobre la Vía Navegable Troncal del Paraná y la necesidad de una reforma del Poder Judicial. Los dirigentes caracterizaron al Gobierno Nacional como “colonialista, sometido al imperio norteamericano, que sigue endeudando al país y entregando nuestros bienes naturales comunes”, al tiempo que denunciaron las privatizaciones y el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

El cierre del acto tuvo un tono emotivo y combativo, cuando toda la concurrencia entonó los cánticos “No se vende…, la Patria no se vende…” y “Patria sí, colonia no”, que resonaron en todo el salón.

Entre los presentes se encontraban referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Tigre, como Pablo Rosales (Frente Grande), Eduardo Nero (Frente Popular Patria y Futuro), Lorena Lobo (Corriente Nacional de la Militancia), Juan Navarro (Sindicato de Jubilados y Pensionados), Pablo Cremona (Frente Isleño), Federico Ugo (Movimiento Evita), Gimena Flores (concejal electa de San Fernando, agrupación Renacer Peronista), Mario Fabris (diputado provincial M.C.), Jorge Villarruel (concejal M.C.) y Alejandra Taboada (secretaria de Organización de UP bonaerense).

También asistieron representantes del Sindicato Agroalimentario de Trabajadores de Bebidas con Alcohol y Derivados, de las agrupaciones 13 de Abril, Envar El Kadri, Vuelo de Panambí, del Centro Cultural Yeimará, MAP Tigre, y dirigentes de ATE y UP de los municipios de San Isidro, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas, San Miguel, San Fernando y Escobar.