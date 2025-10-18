Motociclista circulaba distraído y terminó chocando en General Pacheco

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre captaron el momento en que un motociclista, que circulaba de manera imprudente, embistió a una camioneta en el barrio Las Tunas. El conductor salió despedido y fue asistido por el SET.

Un nuevo episodio de imprudencia vial en General Pacheco quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).

El hecho ocurrió en horas de la mañana, en la intersección de las calles Céspedes y Freire, en el barrio Las Tunas, cuando un motociclista que circulaba distraído embistió la parte trasera de una camioneta.

Según se observa en las imágenes, el conductor de la moto no logró frenar a tiempo e impactó con fuerza contra el otro vehículo.

Como consecuencia del choque, salió despedido y golpeó contra el asfalto.

De inmediato, el COT activó el protocolo de emergencia.

Al lugar arribaron móviles municipales y una ambulancia del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que trasladó al motociclista al Hospital de Diagnóstico Inmediato de Don Torcuato.

Fuentes oficiales informaron que se encuentra fuera de peligro.