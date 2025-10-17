Beccar: un joven apareció ahorcado en la comisaría y su familia denuncia que fue asesinado por la Policía

Familiares y vecinos se manifestaron frente a la comisaría 5ª de Beccar para pedir justicia por Ignacio Gabriel Flores, quien fue hallado ahorcado dentro de la dependencia. Denuncian que fue víctima de golpes y maltrato policial.

En tarde del jueves, familiares y amigos de Ignacio Gabriel Flores se concentraron en avenida Centenario y Posadas para reclamar justicia por el joven, hallado muerto dentro de la Comisaría 5ª de Beccar, en el partido de San Isidro.

Según informaron sus allegados, Flores fue encontrado ahorcado en el interior de la dependencia, aunque la familia sostiene que fue víctima de golpes y maltrato policial.

El reclamo comenzó alrededor de las 19 horas, con un corte total sobre avenida Centenario. En el lugar había un vallado con cerca de 12 efectivos, que impedían el paso hacia la seccional ubicada a media cuadra. Durante la manifestación, se encendieron cartones y plásticos como forma de protesta.

El joven había sido detenido días antes por un presunto robo en la vía pública. De acuerdo a la versión oficial, el 1° de octubre fue hallado ahorcado dentro de la comisaría situada en Posadas 66.

Su madre, Noemí, aseguró en diálogo con Crónica: “A mi hijo lo trajeron ese día a la mañana a la comisaría. Nunca me avisaron que estaba detenido. Llamé a la tarde y me informaron que se había suicidado con un cordón. Pero yo sé que no fue así”.

Además, afirmó que “esto no va a quedar en la nada, queremos justicia por Ignacio” y agregó: “Cuando lo velé lo revisé y tenía huevos en la cabeza, moretones en la cara y la nariz rota”.

El informe de autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, aunque la madre insiste: “Mi hijo tenía golpes en la cabeza. Queremos que se aclare esto”.

Por su parte, Ailín, prima del joven, relató: “Una persona que estaba en la comisaría nos contó que mi primo suplicaba que lo suelten y que dejaran de pegarle. Nos pidió que no lo comprometiéramos porque tenía familiares detenidos. Nosotros solo queremos justicia”.

Los familiares señalaron que ninguno de los efectivos de la comisaría fue apartado de su cargo, mientras continúa la investigación judicial.