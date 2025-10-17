Zamora celebró los 10 años del Hospital Materno Infantil de Tigre: “Más de 36.000 nacimientos que hacen grande a nuestra comunidad”

El intendente de Tigre encabezó el acto por el décimo aniversario del Hospital Materno Infantil, donde se descubrió una placa conmemorativa y se entregaron reconocimientos al personal.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó el acto por el décimo aniversario del Hospital Materno Infantil, acompañado por trabajadores del establecimiento, funcionarios y vecinos. Durante la jornada se descubrió una placa conmemorativa y se entregaron reconocimientos a medicos y enfermeros destacados por su labor durante la última década.

En su discurso, Zamora destacó la evolución del sistema sanitario local y recordó los comienzos del establecimiento. “Pudiendo celebrar 10 años de vida de este hospital materno infantil. Un sueño que comenzó con dificultades, con la necesidad de tener un establecimiento propio, con la posibilidad de inaugurarlo hace 10 años, trabajando en principio muy fuerte con la maternidad y dándole toda la energía para que este sea la mejor maternidad de la provincia de Buenos Aires”, expresó.

El jefe comunal remarcó que durante esta década más de 36.000 niños y niñas nacieron en el hospital, la mayoría vecinos del distrito. “36.000 proyectos de vida, sueños que de alguna manera hacen grande y hacen fuerte a nuestra comunidad”, señaló.

Además, subrayó el compromiso del personal que integra la institución. “Eso es parte de la tarea no solo que brinda esta infraestructura que es municipal, sino también del recurso humano, de los administrativos, de los profesionales, de todos aquellos que durante estos 10 años han venido construyendo el prestigio que tiene hoy este hospital materno infantil”, indicó.

Zamora destacó el crecimiento del hospital en materia de equipamiento y servicios. “Fuimos creciendo en prestaciones, en calidad de atención, pudiendo constituir este hospital que en principio fue una maternidad en un hospital materno infantil”, afirmó, y sostuvo: “No podemos quedarnos acá, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir mirando cómo se fortalece este establecimiento”.

Capacidad, equipamiento y servicios

El establecimiento cuenta con 140 camas de internación, distribuidas en maternidad, neonatología, primera y segunda infancia, terapia intermedia, observación y otras áreas. Posee 4 quirófanos completamente equipados y 8 salas de parto respetado (TPR), que garantizan un enfoque humanizado del nacimiento. Asimismo dispone de una Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica ampliada, con tecnología de punta y equipamiento para casos críticos y aislamientos.

En los últimos años se incorporó tecnología de última generación, entre la que se destacan un tomógrafo, un videoendoscopio y dos ecógrafos digitales, además de siete nuevos respiradores para terapia intensiva. También se incorporaron endoscopios, cistoscopios e histeroscopios de alta resolución. El hospital añadió además una agenda quirúrgica para vasectomías, un hospital de día para embarazos de alto riesgo y un servicio de telemedicina, fortaleciendo su capacidad diagnóstica y asistencial.

Reconocimientos al personal

Durante el acto se entregaron distinciones al personal por su trayectoria y compromiso: el Dr. Antonio Bellora (Diagnóstico por Imágenes), el Dr. Eduardo Daniel Pardo (Médico Cardiólogo) y Mirta Mabel Lema (Enfermera) recibieron reconocimientos públicos por su labor en la institución.

Palabras del director

El director del Hospital Materno Infantil, Néstor Civetta, brindó unas palabras de agradecimiento y reconocimiento al personal. “Esta espontaneidad conduce simplemente a agradecer. Agradecer a las autoridades, al señor intendente, al secretario de salud y a todos los que ayudaron todo este tiempo a que este hospital sea lo que es hoy”, expresó.

Usando una metáfora para describir el trabajo cotidiano, señaló: “En términos náuticos, tenemos un barco y lo estamos conduciendo. La tripulación de este barco son todos los trabajadores que día a día están acá y le ponen el hombro”.

Finalmente, convocó a seguir adelante con compromiso y esfuerzo: “Los invito a redoblar los esfuerzos, a no quedarnos en los laureles, porque trazamos una ruta y en esa ruta fuimos tocando de a poco varios puertos. Tigre es nuestra vida. Simplemente, gracias”, concluyó.

Del acto participaron, además de Zamora y Civetta, el personal del hospital y funcionarios municipales. En el pie de la nota se consignan los nombres de los secretarios presentes: el secretario de Salud, Fernando Abramzon, y los secretarios Gisela Zamora, Pedro Heyde, Jorge Fernández y Ignacio Castro Cranwell, entre otros.