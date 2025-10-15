Vicente López amplía el sistema SAME con ambulancias de última generación para emergencias las 24 horas

La intendenta Soledad Martínez presentó una nueva flota de ambulancias, unidades especiales y motos equipadas con tecnología de última generación para fortalecer el sistema SAME Vicente López. Todas las unidades operan desde el centro ESCUDO, donde se centraliza la atención de emergencias las 24 horas.

El Municipio de Vicente López continúa fortaleciendo su sistema de salud pública con la incorporación de nuevo equipamiento para el SAME local, como parte del plan integral de modernización del sistema de emergencias médicas que busca brindar una atención más rápida y eficiente a los vecinos.

Desde ESCUDO, la nueva central de seguridad que nuclea todos los servicios de emergencia del partido, la intendenta Soledad Martínez presentó la nueva flota del sistema de emergencias SAME, integrada por vehículos equipados con la más avanzada tecnología médica. “Invertimos recursos municipales y trabajamos todos los días para tener uno de los mejores sistemas de emergencia. SAME, motos y tecnología de última generación para asistir a los vecinos las 24 horas. Todo centralizado en ESCUDO, el centro de monitoreo y seguridad más moderno de la Provincia”, destacó Martínez.

El sistema cuenta con 19 unidades en funcionamiento, entre las que se encuentran 11 ambulancias totalmente equipadas, 3 unidades especiales y 5 motos de primera respuesta. Todas están dotadas con desfibriladores automáticos, respiradores, monitores multiparamétricos y sistemas de comunicación integrados.

Estos vehículos permiten brindar atención de alta complejidad en la vía pública y garantizar un traslado seguro y coordinado con los hospitales y centros de salud del municipio. Gracias a este sistema, Vicente López ya atendió más de 15.000 emergencias en lo que va del año. “Seguimos sumando recursos y equipamiento para que ante cualquier emergencia médica que tengan nuestros vecinos en la calle podamos llegar más rápido y con la mejor tecnología”, agregó la jefa comunal.

Todas las unidades son coordinadas desde ESCUDO, el centro de monitoreo más moderno de la Provincia de Buenos Aires, donde funciona la base operativa del despacho unificado del SAME, que permite el envío inmediato de ambulancias ante cada llamado.

Esta nueva flota de última tecnología se suma a la guardia recientemente inaugurada del Hospital Houssay, en el oeste del partido. De esta manera, Vicente López avanza con un plan integral de inversión en salud, que incluye más de 20 obras en centros y hospitales municipales, con el objetivo de que todos los vecinos accedan a una atención médica de calidad cerca de sus casas.