Kicillof cruzó a Milei durante una recorrida en San Fernando: “Puede tener los amigos que quiera, pero sus obligaciones son con el pueblo argentino”

Durante una visita al Hospital Petrona V. de Cordero, en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, Axel Kicillof cuestionó duramente al presidente Javier Milei por el “ataque al Instituto Nacional del Cáncer” y la falta de distribución de vacunas y medicamentos. Lo acompañaron Nicolás Kreplak y el intendente Juan Andreotti.

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles una recorrida por la sala de mamografía del Hospital Petrona V. de Cordero, en San Fernando. Estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Juan Andreotti.

Durante la visita, el mandatario bonaerense aprovechó para cuestionar al presidente Javier Milei por las políticas de ajuste que afectan al sistema sanitario. “Es muy grave que el Gobierno nacional ataque al Instituto Nacional del Cáncer y deje de distribuir vacunas y medicamentos: Javier Milei puede tener los amigos que quiera, pero sus obligaciones y sus responsabilidades son con el pueblo argentino”, expresó Kicillof.

El gobernador también hizo referencia al aumento en la demanda del sistema público: “Estamos teniendo un incremento enorme de las prestaciones de salud pública porque desde que llegó Javier Milei son cada vez menos las personas que pueden atenderse en el sector privado”, sostuvo. Y agregó: “Aun cuando nos quiten ilegalmente los recursos que nos corresponden, nosotros tenemos una predisposición permanente para dar respuestas: en la Provincia es el Estado presente el que brinda atención y cuidados para prevenir enfermedades”.

Por su parte, Nicolás Kreplak destacó el trabajo provincial para ampliar los controles de cáncer de mama. “El cáncer de mama es la principal causa de cáncer en las mujeres de la Provincia y del país, por eso desde que iniciamos la gestión diseñamos un plan de trabajo para contar con más inversión y una mayor capacidad de diagnóstico precoz”, señaló.

Gracias a la incorporación de nuevo equipamiento y 22 mamógrafos provinciales, se amplió la franja etaria para los estudios de detección temprana: ahora podrán realizarse controles desde los 40 hasta los 75 años, diez años antes que lo recomendado previamente.

El intendente Juan Andreotti también subrayó la importancia de la articulación con la Provincia: “En un contexto tan adverso para el país, en el que el Gobierno nacional no destina recursos para el bienestar de nuestros vecinos, contamos con una Provincia que sigue invirtiendo para fortalecer el sistema público de salud”.

El jefe comunal agregó que “las obras no se han detenido: estamos avanzando con el último tramo de la terapia pediátrica, que va a transformar la atención y los cuidados en San Fernando”.

Durante la jornada, participaron la subsecretaria de Salud Mental Julieta Calmels, el subsecretario de Políticas de Cuidados Jonatan Konfino, la directora del Instituto Provincial del Cáncer Marina Pifano, el director del hospital Juan Delle Donne, el director del Banco Provincia Sebastián Galmarini y la secretaria de Desarrollo Social local Eva Andreotti.