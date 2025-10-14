El Club Social y Deportivo Juventud festejó 73 años de historia en Rincón de Milberg

El Club Social y Deportivo Juventud de Rincón de Milberg celebró su 73° aniversario con una cena y baile junto a la comunidad. Participaron el intendente Julio Zamora y la secretaria Gisela Zamora, quienes destacaron el rol del club en la vida deportiva y social del barrio.

El Club Social y Deportivo Juventud de Rincón de Milberg celebró su 73° aniversario con una cena y baile que reunió a vecinas, vecinos y autoridades locales. Entre los presentes estuvieron el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, quienes compartieron la jornada y felicitaron a la comisión directiva por su labor sostenida en la comunidad.

Durante el festejo, el intendente destacó la importancia del club en la vida social y deportiva del barrio. “Con mucha alegría vinimos a visitar a la comisión directiva y a los socios de la institución; un espacio emblemático de Rincón de Milberg que sigue creciendo, desarrollando actividades y reuniendo a los vecinos. El Municipio siempre está presente, acompañando cada una de sus propuestas y fortaleciendo su rol dentro de la comunidad”, expresó.

Zamora agregó: “Desde el Gobierno local buscamos acompañar tanto con obras de infraestructura como con apoyo a los eventos que organizan, para que estos espacios sigan teniendo vida y sigan siendo puntos de encuentro para todos”.

El Club Juventud recibe a centenares de personas cada día, con una variada oferta de actividades deportivas y culturales: básquet, boxeo, taekwondo, aerobox, fútbol femenino, ajedrez, kickboxing, baby fútbol, zumba, tango y folclore. Además, en sus instalaciones funciona el Centro de Jubilados Eterna Juventud, que también integra la vida institucional.

Por su parte, Gisela Zamora subrayó el valor de estos espacios comunitarios: “Es muy importante que estas instituciones sigan en pie, que continúen siendo espacios convocantes y que permitan a las familias reunirse. Por eso, junto a nuestro intendente, les brindamos todo nuestro apoyo. Este club es muy significativo; alberga muchos sueños, con jóvenes y adultos que se acercan a disfrutar, a compartir y a pasarla bien. En un contexto tan complejo, es fundamental que sigan creciendo y fortaleciéndose”.

La celebración incluyó una cena entre los presentes, con música y baile. El evento concluyó con el tradicional canto del feliz cumpleaños, en un clima de alegría y reencuentro.

Desde la institución, sus integrantes agradecieron el acompañamiento municipal. “Para nosotros es muy importante poder abrir las puertas y que la comunidad festeje en familia, disfrutando no solo de la comida sino también del baile. Eso buscamos: ser un espacio de puertas abiertas para todos. Quiero agradecer especialmente a nuestro intendente Julio Zamora por acercarse, compartir con la gente y acompañarnos en este día tan especial”, señalaron.

Finalmente, Juan Carlos, vecino y exdirigente del club, compartió su emoción: “Participar de una fiesta como esta es reencontrarme con amigos de hace 45 años y revivir aquellos inolvidables bailes de carnaval. Es un verdadero placer ver cómo todos disfrutan de las instituciones de barrio, que no deben desaparecer nunca. El acompañamiento del Municipio siempre estuvo presente, y eso es muy valioso”.