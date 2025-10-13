La Cámara Nacional Electoral frenó la reimpresión de boletas en provincia de Buenos Aires y Espert seguirá figurando con La Libertad Avanza

El tribunal consideró “de cumplimiento imposible” la solicitud de reimprimir las Boletas Únicas de Papel. La apelación oficial se presentó fuera de tiempo y el fallo confirmó que José Luis Espert continuará apareciendo en la lista de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó este lunes el pedido de reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) correspondientes a la provincia de Buenos Aires, al considerar que los plazos legales ya se encuentran vencidos.

De esta manera, la imagen del economista José Luis Espert continuará apareciendo en las boletas de La Libertad Avanza (LLA), tal como había sido impresa originalmente, pese a que el dirigente actualmente integra la coalición oficialista.

En su resolución, el tribunal sostuvo que “en esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires” y explicó que la solicitud fue presentada fuera del calendario técnico y legal previsto.

Según detalló la CNE, el plazo límite para iniciar la reimpresión venció el viernes 10 de octubre, mientras que la apelación fue elevada recién el sábado 11, quedando en condiciones de ser tratada tras el dictamen del fiscal electoral el domingo 12.

El fallo subrayó además que la reimpresión implicaría alterar el cronograma de distribución del material electoral, cuya logística —a cargo del Correo Argentino— debía comenzar el 16 de octubre. Los informes técnicos indicaron que la producción de nuevas boletas demandaría al menos cinco días de trabajo continuo, por lo que la propuesta fue considerada de “cumplimiento imposible”.

La CNE recordó que el proceso de confección de la BUP está reglado por el Código Electoral Nacional, con instancias de diseño, validación e impresión que ya habían sido completadas y precluidas por la Junta Electoral Nacional del distrito bonaerense.

Con esta decisión, la Justicia electoral da por cerrado el planteo y confirma que no habrá modificaciones en las boletas bonaerenses, manteniendo sin cambios la nómina de La Libertad Avanza con la presencia de Espert.