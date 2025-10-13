edición 7896 - visitas hoy 20459

EDICTO Transferencia de fondo de comercio

WENG, XIUFENG D.N.I. 95.442.105, transfiere el fondo de AUTOSERVICIO MINORISTA PARA LOS RUBROS: ALMACEN- BAZAR – PERFUMERIA - VENTAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - MERCADO PARA LOS RUBROS: CARNICERIA – FIAMBRERIA - VERDULERIA - FRUTERIA- -VENTA DE PAN-, Expediente de habilitación 4112- 54.269/12,) con domicilio comercial en la calle Solis Nro. 1744, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, al sociedad SUPER ZONA NORTE S.R.L. , C.U.I.T 30-71913289-4.-

Últimas Noticias

Nicolás Del Caño recorrió Madygraf donde cuestionó al gobierno y la Justicia por el aval a Santilli
La embajada de China respondió al acuerdo entre Argentina y Estados Unidos y rechazó las declaraciones de Scott Bessent
La Cámara Nacional Electoral confirmó a Diego Santilli pero frenó la decisión sobre las boletas
Malena Galmarini estalló tras la decisión de la Cámara Electoral: “Iremos a la Corte”
El COT detuvo a dos hombres armados en Benavídez tras la denuncia de un vecino
El Coro del Fin del Mundo celebró su 15° aniversario con un concierto en el Museo de Arte Tigre
