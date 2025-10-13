.
13.10.2025 - 8:11
EDICTO Transferencia de fondo de comercio
WENG, XIUFENG D.N.I. 95.442.105, transfiere el fondo de AUTOSERVICIO MINORISTA PARA LOS RUBROS: ALMACEN- BAZAR – PERFUMERIA - VENTAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - MERCADO PARA LOS RUBROS: CARNICERIA – FIAMBRERIA - VERDULERIA - FRUTERIA- -VENTA DE PAN-, Expediente de habilitación 4112- 54.269/12,) con domicilio comercial en la calle Solis Nro. 1744, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, al sociedad SUPER ZONA NORTE S.R.L. , C.U.I.T 30-71913289-4.-