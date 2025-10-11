La Cámara Nacional Electoral confirmó a Diego Santilli pero frenó la decisión sobre las boletas

La Cámara Nacional Electoral confirmó a Diego Santilli como cabeza de lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, pero devolvió a la Junta Electoral bonaerense el expediente sobre la Boleta Única de Papel por un error procesal que impide resolver el reclamo oficialista.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió este sábado una resolución dual sobre dos temas clave que afectan a La Libertad Avanza (LLA) en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Mientras confirmó la candidatura de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, el tribunal no pudo avanzar en la causa por la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) debido a una falta procesal cometida por la Junta Electoral bonaerense.

En su fallo, la CNE ratificó que Santilli encabezará la lista de diputados nacionales por Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert y la breve postulación de Karen Reichardt como primera candidata. La decisión representa un resultado favorable para el oficialismo liberal.

Sin embargo, el tribunal no logró expedirse sobre la apelación presentada por el Gobierno contra el fallo que prohibió reimprimir más de 14 millones de boletas, que debían modificarse para retirar la imagen de Espert.

La Cámara detectó una falta procesal grave: la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires presentó su apelación sin notificar ni consultar a los partidos políticos involucrados, lo que vulnera el principio de bilateralidad y el derecho de defensa.

Ante esta irregularidad, el tribunal —con el juez Santiago Corcuera Bejas a la cabeza— habilitó días y horas inhábiles por la urgencia del caso, pero resolvió devolver el expediente a la Junta para que se subsane el error.

En la resolución, la CNE fue enfática al remarcar que no se habían cumplido los “traslados correspondientes a las partes” y recordó que el proceso electoral constituye una “cuestión de orden público” que afecta a todas las fuerzas políticas del distrito.

El tribunal advirtió que cualquier decisión tomada sin respetar estos pasos podría ser declarada nula por violar garantías constitucionales. Una vez corregido el trámite, el expediente deberá volver a la Cámara con un dictamen fiscal urgente para que se adopte una resolución definitiva sobre la impresión de las boletas.