edición 7895 - visitas hoy 1458

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Política

Malena Galmarini estalló tras la decisión de la Cámara Electoral: “Iremos a la Corte”

Malena Galmarini estalló tras la decisión de la Cámara Electoral: “Iremos a la Corte”
La senadora bonaerense electa Malena Galmarini confirmó que Fuerza Patria apelará ante la Corte Suprema tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral que habilitó a Diego Santilli como candidato de La Libertad Avanza, desplazando a mujeres de la lista.

La senadora bonaerense electa Malena Galmarini anticipó este sábado que Fuerza Patria recurrirá a la Corte Suprema luego del fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que habilitó al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, a encabezar la boleta liberal en las elecciones del 26 de octubre.


“Iremos a la Corte”, expresó Galmarini en redes sociales, donde calificó la resolución de la CNE como una medida sin “razón legal” y motivada por “el capricho de un partido político que no confía en sus candidatos”.


La legisladora bonaerense electa cuestionó que el fallo relega a una mujer del primer lugar de la lista y desplaza a otras 16 que “caen un puesto”, además de señalar que “se cargan a otras dos que 'renuncian' para acomodar la jugada”.


La ex titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) sostuvo que la decisión constituye un “pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género”, y sentenció: “Siempre perdemos las mujeres”. Sus dichos se relacionan con el desplazamiento de Karen Reichardt, quien había sido propuesta para reemplazar a José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados nacionales por LLA.


La Cámara Nacional Electoral revocó una resolución del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que había autorizado el reemplazo de Espert por Reichardt. El tribunal argumentó que, según la ley de paridad de género N° 27.412 y su decreto reglamentario, los reemplazos deben realizarse con personas del mismo género.


De esta forma, la Cámara determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es Diego Santilli, por ser varón.

Últimas Noticias

La embajada de China respondió al acuerdo entre Argentina y Estados Unidos y rechazó las declaraciones de Scott Bessent
La embajada de China respondió al acuerdo entre Argentina y Estados Unidos y rechazó las declaraciones de Scott Bessent
La Cámara Nacional Electoral confirmó a Diego Santilli pero frenó la decisión sobre las boletas
La Cámara Nacional Electoral confirmó a Diego Santilli pero frenó la decisión sobre las boletas
El COT detuvo a dos hombres armados en Benavídez tras la denuncia de un vecino
El COT detuvo a dos hombres armados en Benavídez tras la denuncia de un vecino
El Coro del Fin del Mundo celebró su 15° aniversario con un concierto en el Museo de Arte Tigre
El Coro del Fin del Mundo celebró su 15° aniversario con un concierto en el Museo de Arte Tigre
La Escuela N°3 de Tigre celebró 155 años de historia junto a su comunidad educativa
La Escuela N°3 de Tigre celebró 155 años de historia junto a su comunidad educativa
Convocatoria abierta para “Tigre Canta 2025 – Edición Rock”: el certamen que impulsa a bandas locales
Convocatoria abierta para “Tigre Canta 2025 – Edición Rock”: el certamen que impulsa a bandas locales