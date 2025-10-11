Malena Galmarini estalló tras la decisión de la Cámara Electoral: “Iremos a la Corte”

La senadora bonaerense electa Malena Galmarini confirmó que Fuerza Patria apelará ante la Corte Suprema tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral que habilitó a Diego Santilli como candidato de La Libertad Avanza, desplazando a mujeres de la lista.

La senadora bonaerense electa Malena Galmarini anticipó este sábado que Fuerza Patria recurrirá a la Corte Suprema luego del fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que habilitó al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, a encabezar la boleta liberal en las elecciones del 26 de octubre.

“Iremos a la Corte”, expresó Galmarini en redes sociales, donde calificó la resolución de la CNE como una medida sin “razón legal” y motivada por “el capricho de un partido político que no confía en sus candidatos”.

La legisladora bonaerense electa cuestionó que el fallo relega a una mujer del primer lugar de la lista y desplaza a otras 16 que “caen un puesto”, además de señalar que “se cargan a otras dos que 'renuncian' para acomodar la jugada”.

La ex titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) sostuvo que la decisión constituye un “pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género”, y sentenció: “Siempre perdemos las mujeres”. Sus dichos se relacionan con el desplazamiento de Karen Reichardt, quien había sido propuesta para reemplazar a José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados nacionales por LLA.

La Cámara Nacional Electoral revocó una resolución del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que había autorizado el reemplazo de Espert por Reichardt. El tribunal argumentó que, según la ley de paridad de género N° 27.412 y su decreto reglamentario, los reemplazos deben realizarse con personas del mismo género.

De esta forma, la Cámara determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es Diego Santilli, por ser varón.