El Coro del Fin del Mundo celebró su 15° aniversario con un concierto en el Museo de Arte Tigre

El Municipio de Tigre presentó al Coro del Fin del Mundo en el Museo de Arte Tigre (MAT) en el marco de su 15° aniversario. Vecinos y visitantes disfrutaron de un concierto gratuito con un repertorio coral que combinó piezas a cappella y canciones acompañadas de piano.

El Museo de Arte Tigre (MAT) fue escenario de un emotivo concierto del Coro del Fin del Mundo, que celebró su 15° aniversario con una presentación organizada por el Municipio de Tigre.

La actividad, libre y gratuita, tuvo lugar en el Salón Oval del MAT, donde vecinos y visitantes disfrutaron de un recorrido musical que combinó obras a cappella y piezas acompañadas de piano.

Durante el espectáculo, la agrupación interpretó composiciones de distintos estilos y épocas, desde “De Profundis” de Vic Nees hasta “Cantate Domino” de Josu Elberdin, junto a clásicos de la tradición europea de Fauré, Poulenc, Vaughan Williams, Barber, Forrest y Whitacre, entre otros.

El Coro del Fin del Mundo fue creado en 2010 como coro oficial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Su objetivo es promover la creación y sostenimiento de organismos que fortalezcan el desarrollo cultural de la región más austral del país.

Con una destacada trayectoria en el ámbito coral argentino, la agrupación continúa recorriendo distintos escenarios nacionales, llevando la música fueguina y la tradición coral a nuevos públicos.