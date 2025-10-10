Convocatoria abierta para “Tigre Canta 2025 – Edición Rock”: el certamen que impulsa a bandas locales

Hasta el 31 de octubre, solistas y bandas de Tigre podrán inscribirse para participar del certamen “Tigre Canta 2025 – Edición Rock”. Los ganadores tendrán la posibilidad de grabar temas en formato digital y un videoclip profesional.

El Municipio de Tigre abrió la inscripción para una nueva edición del tradicional certamen “Tigre Canta 2025 – Edición Rock”, una iniciativa que busca brindar a los artistas locales un espacio de calidad para mostrar su talento y fortalecer su desarrollo profesional dentro del género.

La inscripción se encuentra abierta hasta el 31 de octubre y puede realizarse a través del formulario disponible en el sitio oficial del Municipio.

El concurso está destinado a solistas y grupos musicales que residan en el distrito y deseen participar de una experiencia que promueve el crecimiento artístico en un entorno competitivo y colaborativo.

El certamen se desarrollará entre los meses de noviembre y diciembre, e incluirá instancias eliminatorias, semifinales y una gran final, todas evaluadas por un jurado conformado por referentes del género rock, músicos, productores y especialistas que serán anunciados durante el período de inscripción.

Los ganadores tendrán la oportunidad de grabar hasta tres temas en formato digital y un videoclip profesional, un premio que busca potenciar la difusión de sus proyectos y ofrecer herramientas concretas para su crecimiento en la escena local.

Desde el área de Cultura municipal destacaron que la iniciativa apunta a acompañar a los vecinos y vecinas de Tigre que buscan consolidar su camino artístico:

“Queremos que los músicos del distrito tengan oportunidades reales para crecer, producir y presentarse con calidad profesional”, expresaron.

Para conocer las bases y condiciones o realizar la inscripción, los interesados deben ingresar al enlace disponible en la web oficial del Municipio.