La Junta Electoral bonaerense rechazó la reimpresión de Boletas tras la renuncia de Espert

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires confirmó que las Boletas Únicas de Papel de La Libertad Avanza mantendrán su validez pese a la renuncia de José Luis Espert. El organismo consideró “temporal y jurídicamente inviable” la reimpresión y ordenó continuar con la distribución original.

La Junta Electoral bonaerense rechazó este jueves el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert a la candidatura para las elecciones del 26 de octubre.

En su resolución, el organismo calificó la reimpresión como “material, temporal y jurídicamente inviable” y aseguró que “las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”. La Junta también indicó que el Ministerio del Interior y el Correo Oficial de la República Argentina deberán continuar con la entrega del material electoral según el cronograma original.

El fallo destacó que la impresión y verificación de las 14 millones de boletas ya estaba completada, y que reimprimirlas “interrumpiría la logística vigente” y pondría en riesgo la distribución del material electoral. Según los informes técnicos, una reimpresión tendría un costo superior a 12.000 millones de pesos y requeriría al menos nueve días, un plazo incompatible con el cronograma de elecciones.

La resolución fue firmada por Jorge E. Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; la titular de la Junta Electoral, Hilda Kogan, y el juez federal Alejo Ramos Padilla.

Como consecuencia, la imagen de José Luis Espert seguirá figurando en las boletas de LLA, mientras Karen Reichardt y Diego Santilli ocupan los primeros lugares de la lista en la provincia de Buenos Aires.

La decisión se produce en medio de la tensión política que atraviesa el gobierno del presidente Javier Milei, luego de la imputación de Espert por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que motivó su renuncia a la candidatura.

