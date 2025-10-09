Allanan la casa de José Luis Espert en Beccar por la causa vinculada al empresario “Fred” Machado

Por orden del Juzgado Federal de San Isidro, la Policía Federal allanó la vivienda del diputado José Luis Espert en Beccar y su despacho en el Congreso, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero derivada de una denuncia de Juan Grabois.

Por orden del Juzgado Federal de San Isidro, efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron este miércoles la casa del diputado nacional José Luis Espert, ubicada en la localidad de Beccar, y su despacho en el Congreso de la Nación.

El operativo se enmarca en una causa por presunto lavado de dinero, iniciada a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois, que derivó en la renuncia del legislador a su candidatura y en su pedido de licencia en el Congreso.

El procedimiento fue dispuesto por el juez Lino Mirabelli y se lleva adelante bajo secreto de sumario, con intervención del fiscal Federico Domínguez. Según trascendió, la causa investiga los presuntos vínculos de Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos.

El propio Espert recibió a los agentes en su vivienda de Beccar, acompañado por sus abogados. El canal TN registró el momento en que comenzó el operativo.

La investigación se originó tras detectarse una transferencia de 200.000 dólares de Machado a Espert. En su presentación judicial, Grabois solicitó determinar si esos fondos provenían de una organización criminal juzgada en Texas por tráfico de estupefacientes, y si podrían configurar una maniobra de lavado de activos tipificada en el artículo 303 del Código Penal.

El nombre del diputado apareció en registros financieros del Bank of America y en una contabilidad paralela utilizada como prueba en el juicio que terminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Machado.

En un video publicado en sus redes sociales, Espert explicó su versión: “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”. La compañía señalada es Minas del Pueblo, con sede en Guatemala.

El legislador agregó: “Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Me pidieron asesoramiento sobre distintos proyectos y sobre cómo reestructurar una deuda. Acepté, pero aclaré que sería después del proceso electoral. Ese mismo año competí en las presidenciales y, tras perder, volví a la actividad privada”.

De acuerdo con su relato, los 200.000 dólares fueron “un adelanto en virtud de ese contrato” y no un pago personal de Machado, sino de la empresa interesada en sus servicios. Según dijo, el trabajo nunca se concretó por la irrupción de la pandemia.

Este martes, la Policía Federal también allanó la vivienda de Machado en Viedma, donde cumplía prisión domiciliaria mientras avanza su proceso de extradición a Estados Unidos. Allí se encontró el contrato completo, que establecía un pago total de 1 millón de dólares a Espert.

En paralelo, los agentes realizaron un allanamiento en el despacho del diputado en el Congreso de la Nación, que permanecía cerrado y con fajas de clausura desde la noche anterior. La Cámara de Diputados había autorizado el procedimiento tras el pedido del juez Mirabelli, en cumplimiento del protocolo que rige para los funcionarios con fueros.

El diputado José Luis Espert, referente de La Libertad Avanza, permanece de licencia en su banca. La denuncia y los allanamientos lo llevaron a renunciar a su candidatura de cara a las elecciones del 26 de octubre y a dejar la presidencia de la Comisión de Presupuesto.