Vicente López amplía su Anillo Digital y refuerza el control de todos los accesos al distrito

El Municipio de Vicente López continúa incorporando tecnología para fortalecer su plan integral de seguridad. La intendenta Soledad Martínez presentó una nueva etapa de ampliación del Anillo Digital, el sistema automatizado que controla los accesos de vehículos al distrito.

Con esta ampliación, la red sumará nuevas cámaras lectoras de patentes hasta alcanzar un total de 200 dispositivos ubicados en puntos estratégicos. El objetivo es que todo el perímetro del partido, incluidos los límites con San Martín y San Isidro, quede bajo videovigilancia permanente para detectar vehículos involucrados en hechos de inseguridad.

Desde ESCUDO, la moderna central de monitoreo inaugurada este año, Martínez explicó: “En Vicente López seguimos incorporando tecnología para mejorar la seguridad de los que viven acá, pero también de todas las personas y vehículos que circulan por el distrito. Estamos ampliando el Anillo Digital, que cuenta con cámaras con lectoras de patentes y distintos tipos de tecnología para detectar rápidamente cualquier vehículo o moto involucrado en un hecho de inseguridad, y desde este mismo lugar despachar las patrullas para intervenir en la medida que sea necesaria”.

El Anillo Digital permite controlar en tiempo real los accesos al municipio y detectar automáticamente vehículos con pedido de secuestro o denuncia por delitos. Solo en lo que va del año, el sistema permitió responder a más de 250 alertas emitidas por autos con pedido de captura.

Además, el municipio avanza en la actualización del sistema de monitoreo, que incorporará mejoras en las alertas automáticas y en la operatividad de los agentes. Los nuevos dispositivos estarán ubicados en los límites del distrito, reforzando el trabajo coordinado con los municipios vecinos para prevenir hechos de inseguridad.

“Cuando terminemos de completar la instalación del plan de Anillo Digital, todo el perímetro del municipio, el límite con San Martín, la avenida Constituyentes, una de las zonas más peligrosas, va a estar completamente videovigilada. Ya lo tenemos en el límite con la Ciudad de Buenos Aires y en todos los accesos de la Panamericana, y seguimos avanzando para cuidar a los vecinos de Vicente López”, señaló la intendenta.

Finalmente, Martínez remarcó que esta inversión responde a la necesidad de reforzar la seguridad local ante la situación provincial. “Vicente López no es una isla, somos parte de una provincia con un conurbano cada día más inseguro y más violento. Nosotros nos hacemos cargo de la seguridad, a diferencia del gobernador, invirtiendo recursos propios, sumando tecnología y presencia en las calles”, afirmó.

Toda la red de videovigilancia del Anillo Digital se integra al centro de monitoreo ESCUDO, considerado el más moderno de la provincia de Buenos Aires, donde confluyen los sistemas de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad, cámaras térmicas, Puntos Seguros y el anillo de detección de motochorros, entre otros dispositivos.