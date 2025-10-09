La Justicia frenó la construcción de torres en La Bota tras el reclamo de vecinos

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro ordenó detener un emprendimiento inmobiliario en La Bota, Benavídez, tras un reclamo vecinal que denunció la ausencia de estudios de impacto ambiental y participación ciudadana.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro hizo lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de vecinos de La Bota, en Benavídez, y ordenó la suspensión inmediata del emprendimiento inmobiliario que preveía la construcción de torres en un barrio residencial de baja densidad.

La decisión del juez representa un importante respaldo al reclamo vecinal, que desde hace meses advertía sobre el impacto ambiental y urbano que el proyecto podría generar en la zona.

En la resolución, el magistrado remarcó que no existía un Estudio de Impacto Ambiental ni se había garantizado la participación ciudadana, dos pasos obligatorios que el Municipio de Tigre omitió al otorgar la autorización. Además, se detalló que en el predio ya se habían talado árboles de más de 60 años, lo que constituye un daño ambiental irreversible.

Los vecinos explicaron que el desarrollo proyectado hubiera significado el ingreso de más de 800 autos diarios a calles angostas y sin veredas, con el consiguiente riesgo de colapso urbano en un entorno que todavía conserva su identidad natural, con arroyos, árboles centenarios y fauna autóctona.

Frente al fallo, Sebastián Rovira acompañó el reclamo y celebró la decisión judicial como una victoria de la comunidad. “Hoy frenamos una torre, pero necesitamos un Municipio que piense en la gente y proteja lo que hace único a Tigre. Porque una vez que se pierde esto, no hay vuelta atrás”, expresó.

Rovira advirtió que lo ocurrido en La Bota no es un hecho aislado, y alertó que situaciones similares se repiten en Tigre centro, Pacheco, Rincón y otras localidades del distrito, donde continúan aprobándose proyectos sin planificación ni estudios técnicos serios.