Malena Galmarini: “La Libertad Avanza quiere llevarse puestas a las mujeres”

La senadora provincial electa Malena Galmarini cuestionó con dureza a La Libertad Avanza y acusó al oficialismo de impulsar “una avanzada misógina”. Además, defendió la paridad de género y la participación de las mujeres en política de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En diálogo con el programa #LaMañanaDeCNN, expresó su preocupación por lo que consideró “una avanzada misógina del gobierno nacional” y llamó a “proteger los derechos conquistados por el movimiento de mujeres y diversidades”.



“La Libertad Avanza quiere llevarse puestas a las mujeres. La misoginia es una característica del gobierno de Milei”, afirmó Galmarini.



Durante la entrevista, la legisladora destacó la importancia de sostener los principios de la Ley de Paridad de Género y garantizar la igualdad en la competencia política:



“Defiendo el derecho de las mujeres a ser candidatas, a representar y ser representadas, y lo hago de manera apartidaria. El camino de las mujeres en política no puede depender de la procedencia, el partido o la actividad que lleven adelante. No podemos permitir retrocesos en representación ni derechos”, subrayó.



Consultada por la situación de Karen Reichardt, candidata de La Libertad Avanza, Galmarini sostuvo:



“La Libertad Avanza la eligió y ahora quieren bajarla”, y agregó: “No vamos a permitir que la aprieten para que se baje. Por esto también es importante la transversalidad en la defensa de nuestros derechos, para que el costo político no sea una barrera”.



En relación con las acusaciones que involucran al diputado José Luis Espert, afirmó: “Los vínculos de Espert con el narcotráfico están confirmados, pero no está inhabilitado por la Justicia todavía. Es decir, a Espert lo eligió como candidato La Libertad Avanza, y ahora lo corren por una mera especulación electoral; deben hacerse cargo”.

Finalmente, Galmarini concluyó con un mensaje político enfático: “Los libertarios no nos van a correr de la arena política. Vienen a romper y destruir, pero nosotras venimos a construir y defender los derechos que conquistamos”.

En ese sentido, destacó el trabajo del Frente Renovador en materia de igualdad y ampliación de derechos, recordando la participación activa del espacio en la sanción de la Ley de Cupo Femenino y la Ley de Paridad de Género.