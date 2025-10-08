edición 7891 - visitas hoy 37776

Política

La justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para que Santilli encabece la lista en Provincia

Diego Santilli, José Luis Espert
El juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó el pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como primer candidato en la lista bonaerense. Por decisión judicial, Karen Reichardt encabezará la boleta en las elecciones del 26 de octubre.

El juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó el pedido presentado por La Libertad Avanza (LLA) para que el diputado del PRO Diego Santilli encabece la boleta en la provincia de Buenos Aires, tras la baja del diputado José Luis Espert de la nómina.


En su resolución, el magistrado declaró “la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/19 para el reemplazo del primer candidato titular de la lista, conforme los alcances establecidos en el punto VII de los considerandos de la presente”.


De esta manera, Karen Reichardt, actriz y vedette, quedará al frente de la lista bonaerense de La Libertad Avanza para competir el próximo 26 de octubre, en las elecciones legislativas donde se definirá la nueva composición del Congreso Nacional.


La nómina será completada por Diego Santilli en segundo lugar y Gladys Humenuk en el tercero, de acuerdo con lo dispuesto en el fallo.

