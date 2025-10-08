Elecciones 2025: el Municipio de San Isidro explica cómo se votará con la Boleta Única de Papel

El Municipio de San Isidro impulsa capacitaciones abiertas para que los vecinos aprendan a usar la Boleta Única de Papel (BUP), el nuevo sistema que se aplicará por primera vez a nivel nacional en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

El objetivo es que los ciudadanos comprendan cómo funciona este nuevo sistema de votación y fortalecer una ciudadanía activa, informada y comprometida con el ejercicio democrático. Para ello, el Municipio puso a disposición delegaciones y espacios públicos, con inscripción previa, donde se brindan talleres sobre el uso de la BUP en la elección de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires.

El intendente Ramón Lanús destacó: “El 26 de octubre votamos con la nueva Boleta Única de Papel, un paso histórico para que el proceso electoral sea más amigable para el vecino y mucho menos costoso para todos. Pusimos a disposición delegaciones y espacios públicos para que los vecinos puedan conocer este nuevo sistema ágil y evacuar dudas”.

Durante las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, los vecinos de San Isidro votarán con este sistema innovador que busca agilizar y transparentar el proceso electoral. En esa jornada se elegirán los representantes que ocuparán 24 bancas en el Senado de la Nación y 127 en la Cámara de Diputados, en lo que será la segunda votación nacional del año.

Cómo se verá la Boleta Única de Papel

En la Boleta Única de Papel, los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre, apellido y fotografía color. Para las listas de diputados nacionales, se incluirán los cinco primeros candidatos, con foto de los dos primeros postulantes.



La autoridad de mesa entregará una boleta del talonario. En el cuarto oscuro, el votante deberá marcar con una cruz en el casillero del candidato elegido. Luego se debe doblar la boleta siguiendo las marcas del dorso, sin utilizar sobre, y depositarla en la urna.

El voto es obligatorio, y quienes no participen deberán justificar la ausencia. Para consultas e inscripción a las capacitaciones, el Municipio habilitó espacios públicos y delegaciones.

