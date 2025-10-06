Freno judicial en Nordelta: prohíben castrar carpinchos y paralizan las obras en los humedales

El juez Guillermo Ottaviano, del Juzgado Civil y Comercial N°13 de San Isidro, ordenó frenar las obras del corredor biológico y prohibió la castración química de los carpinchos en Nordelta, tras una acción presentada por una asociación civil.

La relación entre los carpinchos y el barrio Nordelta sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia de San Isidro ordenara prohibir la castración química de los roedores y suspender las obras destinadas a la creación de un corredor biológico dentro del barrio privado. La medida fue dispuesta por el juez Guillermo Ottaviano, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°13, tras una presentación realizada por una asociación civil.

Según la resolución, Nordelta S.A. deberá cumplir con “la suspensión inmediata de toda obra o actividad que altere, dañe o destruya humedales y fauna silvestre en la zona hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se acredite la realización y aprobación por la autoridad pertinente de un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo”. Este estudio deberá contemplar “los efectos pasados, presentes y futuros de las urbanizaciones, fumigaciones y demás intervenciones sobre los humedales y la fauna local”, de acuerdo con lo dispuesto por el magistrado.

Además, el juez vetó el plan de esterilización temporal que se había aprobado para controlar el crecimiento de la población de carpinchos. También prohibió la realización de fumigaciones “que atenten contra el ambiente en la zona de humedales del delta del Río Paraná”. Según trascendió, las autoridades del barrio aún no fueron notificadas de esta última decisión judicial.

Las medidas se dictaron tras una acción de amparo promovida por la Asociación Civil Callejero Casa Quiere, representada por sus abogadas y “en representación de los carpinchos y demás animales silvestres que residen en el hábitat”. En la presentación, se solicitó el cese inmediato de las conductas dañosas atribuidas a Nordelta S.A., sobre un área de 1750 hectáreas de humedales.

La resolución judicial detalla que entre las acciones cuestionadas se encuentra la “fragmentación del ecosistema mediante cercos perimetrales, tablestacados en lagunas, construcciones, colocación de cercos eléctricos, ocupación del camino de sirga y fumigaciones ilegítimas”. Todo ello, advierte el fallo, “genera una alteración irreversible del humedal, impide el libre tránsito y acceso al agua de la fauna, y causa la muerte de ejemplares de carpinchos”.

La abogada de la entidad, María de las Victorias González Silvano, explicó que Nordelta S.A. tiene unos días para apelar la medida y agregó: “Las obras que tienen que suspender son también las que están haciendo dentro de la reserva”.

De acuerdo con otra organización, La Voz de los Carpinchos, al menos 46 animales murieron en los últimos meses por desmontes y atropellos. Los carpinchos están protegidos por el Decreto Ley 10081/83 de la provincia de Buenos Aires y por la Ley Nacional de Flora y Fauna, lo que refuerza el sustento legal de la medida.

En respuesta a la situación, desde Nordelta S.A. habían anunciado la construcción de un corredor biológico con rampas y refugios para permitir el tránsito y resguardo de los animales. “Esta propuesta la presentamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires como parte de nuestro plan de acción para la conservación de carpinchos”, explicaron desde la administración. El proyecto contemplaba unas 50 hectáreas a lo largo de los cinco kilómetros del arroyo Las Tunas.

Respecto de la castración química, y con aval del Gobierno bonaerense, se había autorizado la aplicación de un anticonceptivo temporal bajo el Plan de Manejo de Flora y Fauna. “Es una vacuna que los esteriliza solo por un año”, explicaron fuentes provinciales. El método, denominado GonaCon, fue evaluado por el INTI, el Conicet y otras instituciones científicas. Se trata de una droga utilizada en animales de granja y caballos para controlar la reproducción.