Dalbón acusó a Milei de abuso de autoridad por decir que decidió que Cristina Kirchner vaya presa

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei luego de que admitiera en televisión haber decidido la prisión de Cristina Kirchner, lo que calificó como “un acto de poder ilegal y contrario a la Constitución Nacional”.

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei luego de que este reconociera en un programa de televisión en vivo que “decidió que Cristina vaya presa”.

Dalbón sostuvo que el mandatario incurrió en un “delito de abuso de autoridad”, tipificado en el artículo 248 del Código Penal, el cual establece penas de prisión e inhabilitación para los funcionarios públicos que dicten resoluciones contrarias a la Constitución Nacional o las leyes vigentes.



“El propio Milei reconoció públicamente: ‘Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa’. Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial”, explicó Dalbón.



El letrado advirtió que al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, Milei “se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad”.

Según el abogado, si un presidente reconoce haber influido en un proceso judicial, eso pone en duda la legitimidad de las pruebas y de la sentencia dictada contra la persona condenada, por haberse producido bajo una posible influencia del Poder Ejecutivo.



“Esta denuncia no sólo busca sancionar un delito, sino defender el Estado de Derecho y la división de poderes frente a un mandatario que se arroga el poder de encarcelar a una dirigente opositora”, sostuvo.



Dalbón consideró que las declaraciones del Presidente confirman la existencia del lawfare y una persecución política contra Cristina Kirchner.



“Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política y que él la avala. Confesó que la Justicia no es independiente y que la prisión de Cristina fue política. En cualquier país serio, eso bastaría para abrirle un juicio político al Presidente”, remarcó.



El abogado recordó además que, antes de la condena contra la actual titular del Partido Justicialista (PJ), hubo jueces y fiscales “que jugaban al fútbol con Mauricio Macri”, y que los medios de comunicación anticipaban que “la bala que no salió” pero que “el fallo sí iba a salir”.