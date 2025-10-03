edición 7886 - visitas hoy 27558

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Tigre

Persecución de película en Don Torcuato: el COT detuvo a un hombre que robó un auto

Don Torcuato: persecución y choque tras el robo de un vehículo, el COT lo detuvoDon Torcuato: persecución y choque tras el robo de un vehículo, el COT lo detuvo
Un delincuente robó un vehículo en una vivienda de Don Torcuato y escapó a toda velocidad. Tras una intensa persecución registrada por las cámaras del COT, fue detenido en Acceso Oeste y quedó a disposición de la Justicia.

En Don Torcuato, agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires protagonizaron una intensa persecución que terminó con la detención de un hombre acusado de robar un vehículo en una vivienda de la zona.


El hecho ocurrió durante la noche, cuando la propietaria del rodado alertó a las autoridades sobre el ilícito. El sospechoso escapó a toda velocidad, realizando maniobras peligrosas por la vía pública.


Gracias al seguimiento de las cámaras del COT, los móviles municipales iniciaron la persecución, que concluyó en la colectora del Acceso Oeste, donde el delincuente impactó contra una estructura.


En ese momento, los agentes del COT y la Policía lograron reducirlo y trasladarlo a la comisaría más cercana. El acusado quedó a disposición de la Justicia.


Todo el operativo quedó registrado por el sistema de monitoreo local.


 

Últimas Noticias

Se viene una nueva edición de La Noche de los Museos en Tigre con talleres, música y visitas guiadas
Se viene una nueva edición de La Noche de los Museos en Tigre con talleres, música y visitas guiadas
San Isidro instaló más de 100 cámaras con inteligencia artificial en plazas y parques
San Isidro instaló más de 100 cámaras con inteligencia artificial en plazas y parques
Axel Kicillof participó de la asamblea de la Federación Argentina de Municipios junto a Fernando Espinoza
Axel Kicillof participó de la asamblea de la Federación Argentina de Municipios junto a Fernando Espinoza
Cyber Day 2025: Guía completa para aprovechar las mejores ofertas online
Cyber Day 2025: Guía completa para aprovechar las mejores ofertas online
Últimos días para visitar la muestra “Alberto Trabucco vuelve a la Quinta” en Vicente López
Últimos días para visitar la muestra “Alberto Trabucco vuelve a la Quinta” en Vicente López
Despidos en Rodó Unicenter: trabajadores protestaron por su reincorporación
Despidos en Rodó Unicenter: trabajadores protestaron por su reincorporación