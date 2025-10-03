Persecución de película en Don Torcuato: el COT detuvo a un hombre que robó un auto

Un delincuente robó un vehículo en una vivienda de Don Torcuato y escapó a toda velocidad. Tras una intensa persecución registrada por las cámaras del COT, fue detenido en Acceso Oeste y quedó a disposición de la Justicia.

En Don Torcuato, agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires protagonizaron una intensa persecución que terminó con la detención de un hombre acusado de robar un vehículo en una vivienda de la zona.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando la propietaria del rodado alertó a las autoridades sobre el ilícito. El sospechoso escapó a toda velocidad, realizando maniobras peligrosas por la vía pública.

Gracias al seguimiento de las cámaras del COT, los móviles municipales iniciaron la persecución, que concluyó en la colectora del Acceso Oeste, donde el delincuente impactó contra una estructura.

En ese momento, los agentes del COT y la Policía lograron reducirlo y trasladarlo a la comisaría más cercana. El acusado quedó a disposición de la Justicia.

Todo el operativo quedó registrado por el sistema de monitoreo local.