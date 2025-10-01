edición 7885 - visitas hoy 40182

Policiales / Tigre

Robo en Ricardo Rojas: el COT Tigre detuvo a una pareja armada tras una persecución

Robo, persecución y detención en Tigre: todo quedó grabado por las cámaras del COT
Una pareja de delincuentes fue detenida en Ricardo Rojas tras asaltar un comercio. El rápido accionar del COT Tigre y la Policía Bonaerense permitió recuperarlo robado y secuestrar armas.

  1.  


Una pareja de delincuentes fue detenida en Ricardo Rojas tras robar un comercio de la zona. El operativo estuvo a cargo del Centro de Operaciones Tigre (COT) en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales.


El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando los agentes del COT que patrullaban el barrio detectaron el ilícito y solicitaron apoyo a la central. De inmediato se inició una persecución que finalizó a pocas cuadras, en la intersección de Sarmiento y Mitre, donde los sospechosos fueron aprehendidos.


Al ser requisados, se constató que ambos se encontraban armados. Además, los efectivos recuperaron los elementos sustraídos del comercio.


Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la comisaría de jurisdicción, donde quedaron a disposición de la Justicia.

