Tigre

Tigre celebró la edición primavera de “Noches en el MAT” con talleres y música para toda la comunidad

Noches en el MAT
El Municipio de Tigre llevó adelante la edición primavera de "Noches en el MAT", con talleres de arte, visitas guiadas y música en vivo, para promover la cultura y el disfrute de vecinos y vecinas de todas las edades.

 


El Municipio de Tigre llevó adelante la edición primavera del programa “Noches en el MAT”, ofreciendo actividades culturales para toda la comunidad.


Más de cien vecinos y vecinas participaron de visitas guiadas, taller de collage, jam de dibujo con modelo y el espectáculo musical a cargo de Pamela Sleimann y Leandro Díaz Keller.


El Museo de Arte Tigre (MAT) se encuentra en Paseo Victorica 972, Tigre centro, y abre sus puertas de miércoles a viernes de 13 a 18 horas, y sábados, domingos y feriados de 12 a 18 horas.


Las visitas guiadas generales se realizan de miércoles a viernes a las 16:30 horas, y los fines de semana y feriados a las 13:30 y 16:30 horas.


El ingreso es gratuito para quienes acrediten domicilio en Tigre, menores de 12 años, personas con discapacidad y jubilados con acreditación. Para más información, se puede consultar la web www.mat.gov.ar

