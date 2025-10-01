Tigre celebró la edición primavera de “Noches en el MAT” con talleres y música para toda la comunidad

El Municipio de Tigre llevó adelante la edición primavera de “Noches en el MAT”, con talleres de arte, visitas guiadas y música en vivo, para promover la cultura y el disfrute de vecinos y vecinas de todas las edades.

Más de cien vecinos y vecinas participaron de visitas guiadas, taller de collage, jam de dibujo con modelo y el espectáculo musical a cargo de Pamela Sleimann y Leandro Díaz Keller.

El Museo de Arte Tigre (MAT) se encuentra en Paseo Victorica 972, Tigre centro, y abre sus puertas de miércoles a viernes de 13 a 18 horas, y sábados, domingos y feriados de 12 a 18 horas.

Las visitas guiadas generales se realizan de miércoles a viernes a las 16:30 horas, y los fines de semana y feriados a las 13:30 y 16:30 horas.

El ingreso es gratuito para quienes acrediten domicilio en Tigre, menores de 12 años, personas con discapacidad y jubilados con acreditación. Para más información, se puede consultar la web www.mat.gov.ar