Vicente López presenta un ciclo homenaje a Ingmar Bergman en el Cine York

El Cine York, ubicado en Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, será sede del ciclo homenaje a Ingmar Bergman, organizado por el programa Vecine Vecine, del 1 al 15 de octubre. Las películas se proyectarán en funciones dobles, con horarios a las 18:30 y 20 horas.

El ciclo comenzará el miércoles 1 de octubre con Luz de Invierno (1963), una de las películas más íntimas y autobiográficas del director, que la consideró entre sus favoritas. El jueves 2, se proyectará El huevo de la serpiente (1977), que aborda el proceso de duelo en la Alemania de los años 20, en pleno ascenso del nazismo.

Además, se exhibirán clásicos como El séptimo sello (1957), una obra que explora el vínculo entre fe y muerte mediante simbolismo y expresionismo alemán, y Persona (1966), considerada la obra maestra de Bergman, en la que Liv Ullmann protagoniza un relato sobre identidad, apariencia y libertad.

Nacido en Suecia en 1918, Ingmar Bergman se formó en Literatura e Historia del Arte y comenzó su carrera en el teatro antes de convertirse en uno de los directores más influyentes del siglo XX. Su cine se caracteriza por un enfoque introspectivo, abordando grandes temáticas de la existencia a través de historias cotidianas, y sigue conmoviendo a generaciones de espectadores.

El ciclo permitirá a los asistentes acercarse a la obra de uno de los referentes más importantes del cine europeo de autor, con una selección de títulos que muestran tanto su dimensión íntima como su exploración de los grandes dilemas humanos.