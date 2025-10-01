Tigre abre preinscripciones online para jardines maternales del ciclo lectivo 2026

El Municipio de Tigre habilita del 6 al 17 de octubre la preinscripción online para salas de 2 años en los jardines maternales de Tigre Centro y Don Torcuato. Las vacantes son limitadas y completar el formulario no garantiza el ingreso.

El Municipio de Tigre abrió las preinscripciones online para los jardines maternales del ciclo lectivo 2026. El registro estará disponible desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de octubre para las salas de 2 años en Tigre Centro y Don Torcuato.

Podrán anotarse niñas y niños residentes en el distrito que cumplan con el requisito de edad, nacidos entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024.

Las preinscripciones se realizan vía web. Una vez completado el formulario, se otorgará un turno para la presentación de la documentación correspondiente. Cabe destacar que las vacantes son limitadas y el registro no garantiza el ingreso.

Los jardines habilitados para este proceso son:



Jardín Municipal Tigre Centro

Dirección: Sáenz Peña 785, Tigre Centro

Sala de 2 años: niñas y niños nacidos entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024

Jardín Municipal Don Torcuato

Dirección: Padre Berruete 2522, Don Torcuato

Sala de 2 años: niñas y niños nacidos entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024



Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse con el área de Educación del Municipio a través de sus redes sociales: Facebook Educación Tigre e Instagram @educaciontigre.