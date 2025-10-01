edición 7885 - visitas hoy 40142

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

San Isidro realizará el Segundo Congreso de Alfabetización con especialistas y organizaciones civiles

Alumno -Clases
El Municipio de San Isidro llevará adelante el Segundo Congreso de Alfabetización “De la evidencia a la acción” el sábado 4 de octubre en el Teatro Marín. Participarán destacados especialistas, docentes y organizaciones que trabajan en educación.

El Municipio de San Isidro anunció la realización del Segundo Congreso de Alfabetización “De la evidencia a la acción”, que se llevará a cabo el sábado 4 de octubre de 9 a 17:30 horas en el Teatro Marín (Av. del Libertador 17.115).


La jornada estará abierta a docentes, directivos, especialistas y público en general, con el objetivo de fortalecer la alfabetización y buscar soluciones frente a uno de los principales desafíos actuales en la educación: el aprendizaje de la lectura y la escritura.


Será un espacio de aprendizaje, de escuchar a los expertos y también de reflexionar y compartir experiencias sobre la enseñanza de la lectura y la escritura, desde la investigación hasta las prácticas educativas en las aulas. Vamos a continuar profundizando un camino que sabemos central al momento de pensar en el futuro de nuestros niños y adolescentes: la alfabetización como derecho y herramienta insustituible de inclusión, progreso y desarrollo”, expresó Mercedes Sanguineti, secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro.


El encuentro se enmarca en el programa “San Isidro Ciudad Alfabetizadora”, que atraviesa toda la política educativa local. Este año, el eje estará puesto en “pasar de la evidencia a la acción”, con el propósito de mejorar los aprendizajes en las aulas.


Entre los expertos invitados se encuentran Victoria Zorraquín (Educere), Andrés Reznik (Conicet – UTDT), Ana Borzone (Conicet), Liliana Fonseca, Claudia Romero (UTDT), Paola Dellepiane y Federico del Carpio (Argentinos por la Educación). Además, Paula Campos, subsecretaria de la Unidad de Alfabetización de Nación, presentará el trabajo con las provincias.


Se abordarán también experiencias municipales que impactan en las aulas, el rol de la inteligencia artificial en la educación y la medición de resultados a partir de casos concretos.


“La alfabetización es la base de todos los aprendizajes y es un derecho indelegable para los niños y adolescentes, que hoy no se está garantizando como corresponde. Por eso creemos fundamental generar espacios de formación y debate que acerquen la evidencia a la acción concreta en las aulas y comunidades”, sostuvo Romina Sandoval, subsecretaria de Educación de San Isidro.


El congreso contará además con sorteos de libros de los especialistas y el apoyo de la Cámara Argentina del Libro, el Colegio Marín y la Red de Innovación Local, junto con organizaciones como la Varkey Foundation, AIEPBA, EnseñáxArgentina y Educar y Crecer.


La participación será gratuita, con inscripción previa a través del siguiente formulario: Formulario de inscripción

Últimas Noticias

Ramón Lanús y Patricia Bullrich entregaron 18 patrulleros blindados para reforzar la seguridad en San Isidro
Ramón Lanús y Patricia Bullrich entregaron 18 patrulleros blindados para reforzar la seguridad en San Isidro
Nuevo tarifazo de peajes en la autopista Buenos Aires-La Plata y el Sistema Vial del Atlántico
Nuevo tarifazo de peajes en la autopista Buenos Aires-La Plata y el Sistema Vial del Atlántico
Robo en Ricardo Rojas: el COT Tigre detuvo a una pareja armada tras una persecución
Robo en Ricardo Rojas: el COT Tigre detuvo a una pareja armada tras una persecución
Nuevo beneficio para jubilados: compras con hasta 25% de ahorro y reintegros bancarios
Nuevo beneficio para jubilados: compras con hasta 25% de ahorro y reintegros bancarios
Tigre celebró la edición primavera de “Noches en el MAT” con talleres y música para toda la comunidad
Tigre celebró la edición primavera de “Noches en el MAT” con talleres y música para toda la comunidad
Provincia de Buenos Aires desplegará un operativo integral para la 51° Peregrinación Juvenil a Luján
Provincia de Buenos Aires desplegará un operativo integral para la 51° Peregrinación Juvenil a Luján