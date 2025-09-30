San Fernando: Campi, Lorena Vega y The Beats en la cartelera del Teatro Otamendi este fin de semana

El Teatro Otamendi de San Fernando presenta una agenda variada este fin de semana: humor con Campi, teatro con Lorena Vega y música con The Beats, además de cine. Las entradas pueden reservarse online.

La sala, considerada la más moderna de la región, cuenta con capacidad para 500 espectadores y equipamiento de última tecnología. Además de funciones teatrales, su cartelera incluye cine, música y espectáculos de humor. La programación completa puede consultarse en la web o en la boletería de Sarmiento 1477.

La agenda comienza el jueves 2 de octubre a las 20h con la proyección de “Corre, Lola, corre”, película alemana de acción y drama dirigida por Tom Tykwer (1998, 76 minutos). La historia sigue a Lola, quien tiene solo 20 minutos para reunir 100 mil marcos y salvar a su novio Manni de ser asesinado por un traficante.

El viernes 3 de octubre a las 20h, el humorista Martín “Campi” Campilongo presentará su espectáculo “Campi de Gira: Monólogos Argentinos”, donde interpreta a seis de sus personajes más reconocidos.

El sábado 4 de octubre a las 20h, Lorena Vega y Laura Paredes llevarán al escenario “Las Cautivas”, ambientada en el siglo XIX. La obra narra la irrupción de un malón en una boda y el secuestro de la novia francesa Celine, quien luego será rescatada por la india Rosalila para emprender una fuga por la geografía pampeana en busca del origen de la mitología argentina.

Finalmente, el domingo 5 de octubre a las 18h, se presentará la banda The Beats, reconocida por su tributo a The Beatles. El espectáculo recrea el espíritu musical y teatral de uno de los movimientos culturales más influyentes de todos los tiempos.

Las entradas pueden adquirirse en www.teatrootamendi.com. Para más información, se puede concurrir a la boletería del teatro en Sarmiento 1477, San Fernando, o comunicarse al (11) 2713-1966 de lunes a viernes de 10 a 20 horas.