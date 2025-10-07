.
07.10.2025 - 22:09
Edicto: Transferencia de fondo de comercio
BAOHUA, WENG. D.N.I. 94.509.470, transfiere el fondo de AUTOSERVICIO MINORISTA PARA LOS RUBROS: ALMACEN- BAZAR, VENTAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA. MERCADO PARA LOS RUBROS: VERDULERIA- FRUTERIA-CARNICERIA-VENTA DE PAN-FIAMBRERIA, Expediente de habilitación 4112-38.207/2016) con domicilio comercial en la calle Boulogne sur mer N 2358, de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, al señor, LAM, CHO TO , D.N.I. 96.356.190.--