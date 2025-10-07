edición 7896 - visitas hoy 16214

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Edictos

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

BAOHUA, WENG. D.N.I. 94.509.470, transfiere el fondo de AUTOSERVICIO MINORISTA PARA LOS RUBROS: ALMACEN- BAZAR, VENTAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA. MERCADO PARA LOS RUBROS: VERDULERIA- FRUTERIA-CARNICERIA-VENTA DE PAN-FIAMBRERIA, Expediente de habilitación 4112-38.207/2016) con domicilio comercial en la calle Boulogne sur mer N 2358, de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, al señor, LAM, CHO TO , D.N.I. 96.356.190.--

.

Últimas Noticias

Nicolás Del Caño recorrió Madygraf donde cuestionó al gobierno y la Justicia por el aval a Santilli
Nicolás Del Caño recorrió Madygraf donde cuestionó al gobierno y la Justicia por el aval a Santilli
La embajada de China respondió al acuerdo entre Argentina y Estados Unidos y rechazó las declaraciones de Scott Bessent
La embajada de China respondió al acuerdo entre Argentina y Estados Unidos y rechazó las declaraciones de Scott Bessent
La Cámara Nacional Electoral confirmó a Diego Santilli pero frenó la decisión sobre las boletas
La Cámara Nacional Electoral confirmó a Diego Santilli pero frenó la decisión sobre las boletas
Malena Galmarini estalló tras la decisión de la Cámara Electoral: “Iremos a la Corte”
Malena Galmarini estalló tras la decisión de la Cámara Electoral: “Iremos a la Corte”
El COT detuvo a dos hombres armados en Benavídez tras la denuncia de un vecino
El COT detuvo a dos hombres armados en Benavídez tras la denuncia de un vecino
El Coro del Fin del Mundo celebró su 15° aniversario con un concierto en el Museo de Arte Tigre
El Coro del Fin del Mundo celebró su 15° aniversario con un concierto en el Museo de Arte Tigre