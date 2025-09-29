San Isidro: persecución en Boulogne terminó con la detención de dos ladrones de entraderas en zona norte

Una intensa persecución en Boulogne quedó registrada por las cámaras de seguridad de San Isidro y culminó con la detención de dos delincuentes acusados de realizar entraderas en zona norte. La acción fue llevada adelante por la Patrulla Municipal tras un operativo cerrojo.cuentes tras una intensa persecución en San Isidro

Una impactante persecución en Boulogne, partido de San Isidro, terminó con la detención de dos delincuentes acusados de realizar entraderas en zona norte. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad y tuvo como protagonistas a agentes de la Patrulla Municipal, que lograron interceptar el vehículo sospechoso tras varias cuadras de fuga.

El operativo comenzó en la colectora de la Autopista Panamericana, con sentido a Capitán Juan de San Martín. Allí, la Patrulla Municipal detectó un Fiat Cronos blanco con dos ocupantes en actitud sospechosa. Inmediatamente inició un seguimiento controlado que fue coordinado a través del sistema de cámaras de seguridad.

La persecución se extendió desde la calle Carlos Tejedor y Av. Sucre hasta la Av. Rolón, donde los sospechosos tomaron calles internas para intentar escapar. Finalmente, fueron interceptados en un operativo cerrojo que incluyó un choque entre un móvil policial y el vehículo de los delincuentes.

En ese momento, uno de los hombres fue reducido en el lugar, mientras que el otro intentó escapar trepando las rejas de una vivienda, pero fue arrestado a pocos metros.

Durante la requisa, los agentes secuestraron herramientas utilizadas para cometer robos bajo la modalidad de “escruche”, como criquet, destornilladores y barretas. Los delincuentes actuaban ingresando en casas vacías de zona norte en busca de dinero y joyas.

Uno de los detenidos resultó ser oriundo de Benavídez, partido de Tigre, y el otro de Los Polvorines, en Malvinas Argentinas. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.