UxP pidió la remoción de José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto por sus vínculos con Fred Machado

El bloque de Unión por la Patria reclamó la salida inmediata de José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tras difundirse pruebas que lo vinculan con el empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado.

El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, reclamó este lunes la remoción inmediata de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, luego de que se conociera un video en el que el economista agradece al empresario detenido y acusado por narcotráfico Federico “Fred” Machado.

“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, escribió Martínez en su cuenta oficial de X.

El reclamo se produce en un contexto de fuerte tensión parlamentaria, en vísperas del inicio del debate por el Presupuesto 2026, una de las leyes más sensibles para el oficialismo de La Libertad Avanza. Espert, referente liberal incorporado a esa coalición en 2024, fue designado en enero como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, un puesto clave desde donde se discuten los ejes fiscales, el gasto público y el financiamiento del Estado.

En las últimas semanas, medios nacionales difundieron documentación judicial de Estados Unidos que vincula a Machado con presuntos aportes financieros y logísticos a la campaña presidencial de Espert en 2019. Entre las pruebas se menciona un giro de 200 mil dólares en 2020 desde un fideicomiso compartido por Machado con otra empresaria, además de vuelos y vehículos puestos a disposición del economista durante actividades proselitistas.

Machado fue detenido en Argentina en 2021 y actualmente está en proceso de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

Para el bloque opositor, la permanencia de Espert al frente de la comisión compromete la legitimidad del debate legislativo. “No se trata de diferencias ideológicas –sostienen en UxP– sino de preservar la transparencia y la confianza pública en una institución clave para el control de las finanzas del país”.

La defensa de Espert

Frente a las acusaciones, José Luis Espert sostuvo que todo forma parte de una maniobra política: “Esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la diputación arrancó y no se renuevan, siempre envuelven con lo mismo”, declaró.

El economista reconoció haber conocido a Machado en 2019 y haber aceptado su ayuda para presentar su libro en Viedma, lo que incluyó el traslado en avión. Sin embargo, negó cualquier relación con las actividades ilegales del empresario. “Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos”, sentenció.