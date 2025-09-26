edición 7879 - visitas hoy 74468

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales

Desmantelaron un búnker de drogas en Pilar tras un operativo de la PFA

Desmantelaron un búnker de drogas en Pilar tras un operativo de la PFA
El Departamento Federal de Investigaciones desarticuló un punto de venta de estupefacientes en el conurbano bonaerense. Hubo un detenido y secuestro de drogas, armas y dinero en efectivo.

En un operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un búnker de drogas en la localidad bonaerense de Manuel Alberti, partido de Pilar.


La causa se inició en mayo, cuando la División Operaciones Área Metropolitana Norte recibió un oficio de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 de Pilar, especializada en investigaciones de drogas ilícitas y a cargo del fiscal Pablo Meteriaga.


Las tareas de campo confirmaron que una vivienda funcionaba como centro de distribución de estupefacientes. Con esas pruebas, el Juzgado de Garantías N°6 de Pilar, a cargo del juez Nicolás Ramón Ceballos y con la secretaría del Dr. Esteban Pablo Sparrow, autorizó el allanamiento.


El procedimiento se realizó en una casa ubicada sobre la calle Pablo Beliera, donde los agentes detuvieron a un ciudadano mayor de edad de nacionalidad peruana, señalado como responsable de la actividad ilícita.


Durante el operativo se secuestraron:



  • varias dosis de cocaína y marihuana,

  • una pistola calibre 9 mm,

  • municiones,

  • una réplica de ametralladora,

  • dos teléfonos celulares,

  • dinero en billetes de baja denominación,

  • y otros elementos de interés para la causa.


El detenido quedó a disposición del magistrado interventor, acusado de infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

Últimas Noticias

San Isidro celebra el aniversario de Beccar con shows, talleres y un festival de descuentos
San Isidro celebra el aniversario de Beccar con shows, talleres y un festival de descuentos
Jubilado asesinado en Pilar: investigan un ajuste de cuentas y hay cinco detenidos
Jubilado asesinado en Pilar: investigan un ajuste de cuentas y hay cinco detenidos
Vecinos marcharon en Vicente López para pedir justicia por la muerte de Octavio Buccafusco
Vecinos marcharon en Vicente López para pedir justicia por la muerte de Octavio Buccafusco
¿Realmente bajó la pobreza en Argentina? La UCA pone en duda los datos oficiales
¿Realmente bajó la pobreza en Argentina? La UCA pone en duda los datos oficiales
El HCD de Tigre iluminó su fachada por el Día de las Personas Sordas 2025
El HCD de Tigre iluminó su fachada por el Día de las Personas Sordas 2025
Cyber Monday: todo lo que necesitas saber para aprovechar las mejores ofertas
Cyber Monday: todo lo que necesitas saber para aprovechar las mejores ofertas