Desmantelaron un búnker de drogas en Pilar tras un operativo de la PFA

El Departamento Federal de Investigaciones desarticuló un punto de venta de estupefacientes en el conurbano bonaerense. Hubo un detenido y secuestro de drogas, armas y dinero en efectivo.

En un operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un búnker de drogas en la localidad bonaerense de Manuel Alberti, partido de Pilar.

La causa se inició en mayo, cuando la División Operaciones Área Metropolitana Norte recibió un oficio de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 de Pilar, especializada en investigaciones de drogas ilícitas y a cargo del fiscal Pablo Meteriaga.

Las tareas de campo confirmaron que una vivienda funcionaba como centro de distribución de estupefacientes. Con esas pruebas, el Juzgado de Garantías N°6 de Pilar, a cargo del juez Nicolás Ramón Ceballos y con la secretaría del Dr. Esteban Pablo Sparrow, autorizó el allanamiento.

El procedimiento se realizó en una casa ubicada sobre la calle Pablo Beliera, donde los agentes detuvieron a un ciudadano mayor de edad de nacionalidad peruana, señalado como responsable de la actividad ilícita.

Durante el operativo se secuestraron:



varias dosis de cocaína y marihuana,



una pistola calibre 9 mm,



municiones,



una réplica de ametralladora,



dos teléfonos celulares,



dinero en billetes de baja denominación,



y otros elementos de interés para la causa.



El detenido quedó a disposición del magistrado interventor, acusado de infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).