Jubilado asesinado en Pilar: investigan un ajuste de cuentas y hay cinco detenidos

Un jubilado de 71 años fue encontrado muerto en su vivienda de Pilar con un disparo en el cuello. Investigan un posible ajuste de cuentas y detuvieron a cinco personas.

Un jubilado de 71 años fue hallado muerto dentro de su vivienda de Estanislao Zeballos al 800, en la localidad bonaerense de Pilar, con un disparo en el cuello. El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles y la Justicia investiga un posible ajuste de cuentas.

De acuerdo con la información publicada por Pilar a Diario, la principal hipótesis es que el ataque estuvo motivado por una presunta deuda económica. Los agresores habrían sido tres personas identificadas como hijos de la ex pareja del hombre.

Testigos aseguraron que, tras el disparo, los responsables escaparon rápidamente en un Suzuki Swift azul, vehículo que fue encontrado poco después en el barrio El Progreso de Fátima.

Los familiares de la víctima señalaron que los perros de la casa comenzaron a ladrar durante el ataque y que llegaron a ver a varios sujetos huyendo de la vivienda. Ese dato permitió que el personal de la Comisaría Pilar 1° y del Comando Patrulla desplegara un operativo inmediato.

En ese procedimiento se logró detener a cinco sospechosos: cuatro hombres de 55, 44, 41 y 35 años, y una mujer de 42. Además, fueron incautados el automóvil y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho.

Los peritos de la Policía Científica confirmaron que el jubilado falleció en el acto a raíz del disparo en el cuello.

La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó bajo la responsabilidad del fiscal Pablo Omar Menteguiaga, de la Unidad Funcional Descentralizada N.º 4 de Pilar.