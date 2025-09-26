¿Realmente bajó la pobreza en Argentina? La UCA pone en duda los datos oficiales

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) advierte que la drástica reducción de la pobreza informada por el Indec está “sobrerrepresentada” por mejoras en la captura de ingresos y canastas de consumo desactualizadas.

El organismo oficial había informado una reducción de la pobreza del 52,9% al 31,6% en el último año, cifra que ahora es puesta en duda por la prestigiosa institución académica.

En un comunicado, la UCA reconoció que la baja de la inflación y la estabilización macroeconómica generaron un “alivio social” verificable. Sin embargo, advirtió que existen dos factores técnicos clave que exageran la mejora en las estadísticas oficiales:

1. Mejor captación de ingresos: La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec mejoró su capacidad para registrar los ingresos de los hogares. Si bien es un avance metodológico, rompe la comparabilidad con las series históricas, haciendo que los ingresos actuales parezcan más altos en comparación con mediciones anteriores.

2. Canastas de consumo desactualizadas: La línea de pobreza aún se calcula con canastas básicas basadas en patrones de consumo de 2004-2005. Esto no refleja el impacto real de la fuerte suba de tarifas y precios regulados de 2024 en el presupuesto de los hogares, según supo Noticias Argentinas.

Ante esta situación, el ODSA instó al Indec a “acelerar la actualización de las canastas de referencia” y a “transparentar” el efecto de los cambios en la captación de ingresos sobre las series históricas.

El objetivo, concluye la UCA, es contar con indicadores más consistentes que reflejen los logros, pero que también muestren “la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina”.