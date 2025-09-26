El HCD de Tigre iluminó su fachada por el Día de las Personas Sordas 2025

En el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas, el HCD de Tigre iluminó su fachada de azul para visibilizar la Lengua de Señas Argentina y promover la inclusión de la Comunidad Sorda.

En el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tigre iluminó su fachada de color azul, en un gesto que busca visibilizar la Lengua de Señas Argentina (LSA) y los derechos de la Comunidad Sorda.

La acción se realiza tras la promulgación del Decreto 43/2025, que establece cada 19 de septiembre como Día Nacional de las Personas Sordas, impulsado por la Federación Mundial de Sordos (WFD) y acompañado por distintos países. Además, el 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Lengua de Señas, un elemento central de la identidad y cultura de la Comunidad Sorda.

El presidente del HCD, Miguel Escalante, afirmó: “Hay iniciativas que nos atraviesan a todos de la misma manera. Este proyecto busca sensibilizar a la sociedad y reafirmar los derechos de las Personas Sordas, y desde nuestro lugar seguiremos construyendo en Tigre un modelo de política y gestión en beneficio de nuestra comunidad.”

Con esta medida, el Concejo local refuerza su compromiso con la inclusión y la promoción de políticas que visibilicen a las personas sordas y su cultura, consolidando a Tigre como un referente de iniciativas inclusivas en la región.