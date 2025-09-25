Origen Tigre: el programa municipal que impulsa a los emprendedores locales

El programa Origen Tigre permite a vecinos comercializar sus productos en plazas y paseos del distrito, ofreciendo capacitaciones para potenciar ventas y desarrollar proyectos de trabajo.

El programa municipal Origen Tigre busca fomentar el desarrollo económico de emprendedores locales, ofreciendo oportunidades de comercialización y formación en distintas áreas. La iniciativa permite a los vecinos vender sus productos en plazas y paseos del distrito, además de acceder a cursos especializados que fortalecen sus proyectos de trabajo y aumentan las ventas.

Actualmente, el programa cuenta con espacios de venta fijos en General Pacheco (Boulogne Sur Mer 301), el Puerto Frutos y el Paseo Benito Villanueva en Dique Luján, sumando a ferias itinerantes en diversos puntos del partido. Estas acciones generan oportunidades concretas para emprendedores de distintos rubros.

Además, los participantes acceden a capacitaciones a cargo de un equipo especializado en marketing, costos, venta digital y diseño de productos. La gestión municipal también ofrece un “Catálogo Virtual de Emprendedores Origen Tigre” para ampliar la difusión de los proyectos, disponible en la web de origentigre

Para más información, los interesados pueden comunicarse con el equipo de Origen Tigre a través de sus redes sociales: Facebook e Instagram @origentigre, o por WhatsApp al 11 2-173-4611.