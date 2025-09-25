San Fernando inauguró el 30° Salón Primavera de Pintura, Dibujo, Grabado y Fotografía 2025

Con la presencia del Intendente Juan Andreotti, el Municipio de San Fernando inauguró la 30° edición del Salón Primavera, la muestra anual más importante de pintura, dibujo, grabado y fotografía. La exposición se puede visitar de manera gratuita en el Paseo Cultural Otamendi, que combina el nuevo Teatro Otamendi y el histórico Palacio Belgrano, ubicado en Sarmiento 1477, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, hasta el 17 de octubre.
El Secretario de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, expresó en la inauguración: “Es un orgullo sanfernandino, hemos recibido más de 300 obras de artistas de todo el país, de las que el jurado seleccionó 80 que se exponen en el Teatro Otamendi y en el Palacio Belgrano. Estamos muy contentos porque desde el Municipio podemos realizar este tipo de actividades culturales.”
El funcionario agregó: “Este es un Salón nacional en el que exponen artistas de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias que se han acercado para compartir sus obras. Invitamos a todas las vecinas y vecinos a visitar este Salón tan reconocido en toda la región, que estará abierto hasta el 17 de octubre, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.”
PINTURA
- Premio único al artista de San Fernando: Gabriela Podestá – Sin título
- 1er Premio: Lucas Rocino – Hay equipo ´Misiones´
- 2do Premio: Verónica Iriarte – Lo que ven sus ojos
- Menciones: Alicia Ceballos – Postales de un pueblo, Francisco Lugrin – El viejito de Epecuén, Marcela Motta – Otra trama
- Seleccionados destacados: Marzón Luis – Heroes de papel, Pellegrini Veronica – Quimera, Romero Hector Raul – Volviendo de la abstracción, Lewkowicz Gabriela – Veinte trajes de Erik Satie, entre otros.
DIBUJO
- 1er Premio: Benavídez Guillermo – La niña santa
- 2do Premio: Balán Claudia – Edades otoñales
- Mención: Gosetti Gladys – Reunión Vecinal
- Seleccionados: García Martina – Lo esencial, Cordero Paula – Noche en las yungas, Frojan Marcela – Despierta soledad, entre otros.
GRABADO
- 1er Premio: Dommarco Elsa – Serie cartoneros
- 2do Premio: Cassano Gabriela – Palimpsesto
- Menciones: Benítez Betina – Capítulo uno, Herrero Amelia – El paso del tiempo, el eco, tu voz
- Seleccionados: Mroue Julio – Demoledor, Aguero Gabriela – Reconstrucción II, Sarmiento Laura – Por las grietas también entra luz, entre otros.
FOTOGRAFÍA
- 1er Premio: Labonia Adriana – El velo de Themis
- 2do Premio: Mosqueira Marta Adriana – Entre la calma y la tormenta
- Seleccionados: Vazquez Paz Oscar – Lisandro en su taller, Majdalani Joaquín – Horas de lectura, Raggio Martin – Mujer con sachet de leche, Hernández Sandra – Mateando, entre otros.